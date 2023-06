Ilyennek még biztos nem láttad a Fővárosi Vidámparkot - Képgaléria

A városligeti Vidám Park 2013. október 1-jén bezárt, mert a Fővárosi Önkormányzat nem finanszírozta a veszteségeit. Részlegesen 2015-ben újították fel, a Pannon Park megvalósításával. A Biodóm-projekt elakadt, ami a Hullámvasút felújítását is érinti, így az is is várat magára. Azt, hogy meddig, ma még nem lehet tudni.