Felhőszakadás és zivatarok, pénteken sem lesz jobb a helyzet

Hőség továbbra sem jellemző sehol az európai kontinensen, kevéssel 30 fok fölötti maximumokat csak kevés helyen, Franciaországban és az Égei-tenger mentén mérnek. Időjárásunk a következő 36 órában sem változik lényegesen, továbbra is záporokkal, zivatarokkal tarkított időben lesz részünk átlag körüli, vagy kicsivel az alatti maximumokkal.

Fotó: Pixabay

Általában erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakok pénteken is csak kisebb körzetekben lehetnek. Összességében sok helyen, adott pontban akár többször is kell számítani záporra, zivatarra, a Dunántúl nagyobb részén átmenetileg megszűnhet a csapadék. A zivatarokat továbbra is főként felhőszakadás kísérheti, és átmeneti szélerősödés is csak ezek környezetében lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 20 és 25 fok között valószínű.