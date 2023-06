"Egy nappal előtte még nekünk énekelt" - megszólaltak a meggyilkolt szekszárdi kislány szülei

- Csak 6 éves volt a kis Leonetta, mikor meggyilkolták! Minden egyes nap arról beszélünk, hogy most mekkora lenne, mit csinálna. Borzasztó érzés, ha idegeneket látunk hasonló korú kislánnyal… A legszebb emlékünk pont a gyilkosság előtti napról való. Jöttünk hazafelé, és énekelni kezdett nekünk, mégpedig a „Ha te tudnád, amit én” című dalt – ez szólt aztán utána a temetésén is... Azt mondta, hogy „Anyunak a lánya vagyok én!” Végigénekelte, majd elkezdte elölről, de akkor már úgy, hogy „Apunak a lánya vagyok én!” - mesélték zokogva a megtört szülők.

Kártérítést kérnek a gyilkostól

Bár elítélték a 6 éves kis Leonetta gyilkosát, a kislány szülei nem elégednek meg ennyivel. Mint mondják: a tettes, K. Dániel az egész családjukat tönkretette. Ezért kártérítést követelnek tőle.

Az édesanya kislánya sírjánál Fotó: Nagy Zoltán

A borzalmas eset négy éve történt. A kis, mindössze 6 éves Leonetta 2019. március 8-án tűnt el. A testét hamar megtalálták a családi háza közelében, a Séd-patakban.

Imádta a Jégvarázst a kis Leonetta... Fotó: Nagy Zoltán

Kiderült, hogy unokabátyja, K. Dániel csalta el magával a patakpartra, ahol a kislányt megerőszakolta, majd egy térkővel többször is fejbeverte. A még lélegző gyermek testét belehúzta a patakba, és hazament... Leonetta halálát végül a fulladás okozta, de ha nem kerül a patakba, az ütések miatti súlyos sérüléseket akkor sem élte volna túl. A tettest végül a bíróság jogerősen 21 év 11 hónap fegyházra ítélte, K. Dániel meg is kezdte büntetése letöltését.

Ma is megvannak a ruhái... Fotó: Nagy Zoltán

A szülők kártérítést követlenek a gyilkostól, és amiatt is, hogy halott kislányuk maradványaival méltatlanul bántak a helyszínen.

- Nem volt elég, hogy megölték a kislányunkat, még az eljárás miatt is aggódnunk kellett

– kezdte Gábor.

- Az elején senki sem akarta vállalni az ügyünket, nem volt ügyvédünk! Végül egy szervezet állt csak mellénk. Kártérítést követelünk a gyilkostól, de amiatt is, hogy miután lezajlott a helyszínelés, és elszállították a kislányom holttestét a patakpartról, nem végeztek rendes munkát! A kisfiam hívott fel, hogy otthagyták Leonetta maradványait. A kislány koponyadarabjait és agyvelejét a saját kezemmel szedtem össze! Nekem nem volt erőm eltemetni a patakparton, így az akkor 11 éves fiamnak kellett megtennie, aki zokogva végül megtette...

- A fiaim most azt számolják, hogy hány évesek lesznek, amikor szabadulni fog a gyilkos. Szeretném megelőzni, hogy a fiaim olyat tegyenek, ami miatt leültetik őket! Természetesen a gyilkos ellen is kártérítési igényünk van, mert a tettével megnyomorította a családunkat. Szeretném az ő saját pénzéből, előre megcsináltatni a sírhelyét és megvenni a koporsóját, hogy ő is érezze át, milyen szörnyűséget csinált!

- Már készítjük elő az iratokat, hogy be tudjuk nyújtani a kártérítési igényünket - mondta Vidák Aladár, a Reménytelen Ügyek Harca Jogvédő Egyesületének elnöke. - Tekintettel arra, hogy a törvényszék kimondta K. Dániel bűnösségét, ezért kártérítési igényt nyújtunk be ellene, amiért ilyen borzalmakat kellett elszenvednie a családnak miatta. Továbbá beszéltem a nyomozóhatóság egyik tagjával, ő elmondta, hogy a maradványok esete sajnálatos. Ők úgy vélik, a temetkezési vállalat vétett hibát, ők nem szállították el a maradványokat megfelelően. Be fogjuk perelni a vállalatot – zárta.