Eddig bírta a szervezete: máris elvitte betegsége a legendás zenészt

Jack Lee élete már-már filmbe illő. Alaszkában látta meg a napvilágot, majd - a hőmérséklet tekintetében - nagy változásra szánta el magát: először Santa Monicába költözött, majd San Franciscóba, ahol bele is kezdett zenei karrierjébe. Alapító tagja volt a The Nerves zenekarnak, amely bár sosem lett világhírű banda, mégis sikeres slágereket adtak ki, így például a Hanging on the Telephone és a Germs írja a Faroutmagazin.