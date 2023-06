„A család a végletekig összetört” – összefogott a környék a balassagyarmati baleset áldozatainak rokonaiért

Ezt a testvérpárt a balassagyarmatiak és a környékbeliek mind ismerjük. Mindig ugrottak akár munkaidő után is, intézték ügyes-bajos dolgainkat, ha kellett, erőn felül, ha kellett, akár éjjel is. Személy szerint mondhatom, hogy ebben mindig az élen jártak, és én személyesen, mindig az elsők között számíthattam rájuk. Most rajtam a sor, most rajtunk a sor