"Azt mondta, kövér és öreg vagyok": kidobta egyiptomi szerelme, most mégis több ezer fős lagzira készül

A 48 éves Joanna Girlinget nemrégiben vált el angol férjétől, ugyanis új szerelmével szándékozik egybe kelni Egyiptomban. Az ide vezető út azonban rögös volt, tele megpróbáltatásokkal, és a hölgy sokat búslakodott magányosan a piramisok országában.

2018-ban Joanna nyaralni ment Egyiptomba, ekkor azonban még nem gondolta, hogy az élete fenekestül felfordul majd. Itt ugyanis találkozott a jóképű egyiptomi pincérrel, Hassannal, akibe első pillantásra beleszeretett. Noha a nyaralás után hazament Angliába, ezt csak azért tette, hogy felbontsa házasságát brit férjével, rögtön utána pedig vissza is tért Egyiptomba, hogy becserkéssze Hassant. A férfi szerelmet színlelt és megtévesztette a hölgyet, ezért egy ideig együtt éltek.

Csakhamar azonban kiderült, hogy a pénzére utazik: folyamatosan listákat írt neki, hogy mit kér: ruhákat, cipőket és telefont. Mindezt meg is vette neki Joahha, hamarosan azonban minden tartalékát felélte, és elfogyott a pénze. Ekkor Hassan szakított vele.

Azt mondta, kövér és öreg vagyok

- emlékezett vissza Joanna, akit nagyon megviselt a szakítás. Szomorúan tengődött az egyiptomi városban, amikor találkozott Hysmmel, a boltossal. Ő meghívta őt és egy barátnőjét teázni egy gyógyfüves boltba, akkor pedig teljesen egymásba szerettek. Az elején azonban Joanna távolságtartó volt, mert félt attól, hogy ő is csak kihasználni szeretné. A férdi azonban tudta, hogy nincs pénze, és hangsúlyozta, hogy csak vele szeretne lenni, semmi másra nincs szüksége.

Horny Housewife Joanna Girling SCORES in Egypt Despite Toyboy Disaster https://t.co/cDTpZxKhYR via @global247news1 — Global247News (@global247news1) August 19, 2021

Joanna hamarosan ismét visszatért Angliába, hogy végleg elváljon brit férjétől, illetve egy kis pénzt is meg szeretett volna spórolni. Most az esküvőjüket tervezik, a 40 éves férfi ugyanis még sosem volt házas, a családja azonban nagyon népes. Több ezer fős lakodalmat terveznek, ehhez azonban még nagyon sokat kell spórolniuk, ugyanis egyiküknek sincs megtakarítása. Ha az esküvőn túl lesznek, Kairóban szeretnének lakást venni. Gyermeket is nagyon szeretnének, négy éve próbálkoznak már, azonban - feltehetően Joanna kora miatt - ez még nem sikerült - írja a The Sun.