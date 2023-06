Ágyékon rúgta a biztonsági őrt, elmenekült két boltirabló Újbudán - Videó!

Fájdalmas "lefegyverzésen" van túl az a biztonsági őr, aki a munkáját végezve meg akart állítani két nőt, akik a táskájukba pakolt termékekkel akartak lelépni. Az incidens során egy középkorú nő a 18 éves segítőjének táskájába dugdosta az élelmiszereket, miközben kosarat húzott maga után. Az újbudai bolt biztonsági őre azonban éber volt és észrevette a lopási kísérletet. Amikor az útjukat állta, dulakodás közb az egyik nő beletalpalt az ágyékába.

A hős biztonsági őr megpróbálta megállítani a tolvajokat /Fotó: Magyarország Ügyészsége

Magyarország Ügyészsége számolt be róla, hogy néhány héttel ezelőtt két nő kirabolt egy újbudai élelmiszerboltot. Most azonban a kamerafelvételeknek hála elfogták a 18 éves elkövetőt, aki idősebb tettestársával hajtotta végre az akciót. A banda másik tagja még jelenleg is szökésben van, ellene elfogató parancs van érvényben.