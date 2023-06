„Még mindig azt várom, hogy mikor jön be az ajtón”: először állt kamerák elé a meggyilkolt újbudai rendőr családja

Az egész országot megrázta az újbudai rendőrgyilkosság. Ahogyan azt mi is megírtuk, 2023. január 12-én éjjel egy őrjöngő férfihoz sietett ki a rendőrség, és bár megpróbálták őt hatástalanítani, valamennyiüket megsebesítette, egyiküket pedig olyan súlyosan megkéselte, hogy belehalt a sérüléseibe. Baumann Péter főtörzsőrmestert egy egész ország gyászolja. A család sokáig nem kívánt kamerák elé állni, most azonban kivételt tettek a Tényekkel.

Baumann Péter családja interjút adott a Tényeknek Fotó: TV2

Baumann Péter édesanyja, édesapja és testvére a Tények kamerái előtt meséltek arról, milyen ember is volt ő, és hogy a hiányát a mai napig nem tudják feldolgozni. A bátyja arról mesélt, hogy olyan kisugárzása volt és olyan pozitívan látta a világot, amitől mindenkinek jobb kedve lett. Ha belépett egy szobába, a szobában ülők azonnal vidámabbak lettek, mert Péter örökké vigyorgott és poénkodott. Ezért is pótolhatatlan személy ő.

Bármilyen probléma akadt, ő mindenre azt mondta, hogy megoldjuk. Ő mindennek a pozitív oldalát látta

– emlékezett vissza mosolyogva a bátyja.

Azóta azonban teljesen megváltozott az életük. Édesanyja műtős, és a rettenetes éjszakán is éppen dolgozott. A rendőrök először a férjének mondták el a hírt, és együtt mentek be az édesanyához a kórházba. Itt azonban a sokkos állapotban lévő férfi nem tudott megszólalni, így az anyának is a rendőrök mondták el.

Nem voltunk ott egymásnak támogatásként. A férjemnek szerintem sokkal rosszabb volt, mert ő otthon, egyedül, éjszaka szembesült vele, és eljönni és elmondani nekem borzalmas volt

– mesélte az édesanya. Arról is beszámoltak, hogy Péter azóta szeretett volna rendőr lenni, amióta az eszét tudta. Sosem gondolkodott más szakmában, igazi hivatás volt ez neki.

Nem volt B terv. Ő óvodáskora óta mindig vonzódott ehhez a szakmához. Rendőr volt az óvodában a jelmezbálon, a farsangokon az iskolában, és amikor közeledett a pályaválasztás, akkor egyre jobban megfogalmazódott benne, hogy hova. Civil szakma nem foglalkoztatta soha

– mesélte az anyuka, aki azt is elárulta, hogy nem tudnak visszazökkenni a rendes kerékvágásba. Azt mondta, olyan ez az egész, mint egy betegség, amiből soha nem lehet kigyógyulni. Még mindig várják haza, de soha nem zökkennek már vissza a normális kerékvágásba.