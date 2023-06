Leka herceggel és kislányával fagyizott Novák Katalin

Magyarország köztársasági elnöke, Novák Katalin nagy figyelmet szentel a nemzetközi kapcsolatok erősítésének. Többek között részt vett III. Károly király koronázásán, Ferenc pápának pedig saját készítésű süteménnyel kedveskedett. Nemrégiben Csíksomlyóban járt, hogy részt vegyen a búcsún, most pedig útja Albániába vezetett, hogy fejlessze Magyarország diplomáciai kapcsolatait.

Novák Katalin sok energiát szentel Magyarország diplomáciai kapcsolatainak / Fotó: Gazdag Mihály

Bár sok munka és tárgyalás várt Novák Katalinra Albániában, azért egy kis kikapcsolódásra is sort kerítettek. Köztársasági elnökünk így fagylaltot mért a kis Geraldinnak, Albánia hercegnőjének. A napot ugyanis Leka herceggel töltötte, aki magával hozta a gyönyörű kis hercegnőt is. Nem mellesleg ahogyan III. Károly királynak (s így Vilmosnak, a kis Györgynek, Saroltának és Lajosnak), úgy Leka hercegnek és Geraldin hercegnőnek is magyar vér csörgedezik az ereiben.

Találkozás Leka herceggel és kislányával, Geraldinnal. Mindkettejük ereiben magyar vér csörgedezik, hiszen Géraldine albán királyné, született Apponyi Géraldine leszármazottai. Az albánok ma is szeretettel emlékeznek magyar királynéjukra, akinek a tiranai szobrát ma meg is koszorúztuk. És még fagylaltot is mértem

- írja Novák Katalin.