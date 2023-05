Roskadozik az ellenzéki összefogás? Heves vita volt a lámpaoszlopos reklámhelyek leosztásáról a Fővárosi Közgyűlésben

Nem várt fordulatokat hozott a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülése, a DK és Baranyi Krisztina sem szavazta meg ugyanis Karácsony Gergelyék lámpaoszlopos javaslatát a reklámhelyek elosztásáról. Ferencváros polgármestere azt szerette volna elérni, hogy nyilvánítsák eredménytelenné a pályázatot, mivel életszerűtlennek tartotta, hogy a két részfeladat kapcsán csak egy-egy pályázó szállt versenybe Budapest reklámhelyeiért.

A baloldali Baranyi Krisztina szerint is igen aggályos a fővárosi tender. / Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A politikus szerint rendkívüli jogi aggályokat vett fel, hogy a tenderre az a SYS IT Network Zrt. jelentkezett, amely annak a Sys IT Services Kft-nek a jogutódja, amelyet számlagyár működtetésével és 4 milliárd forintnyi károkozással vádolnak, sőt még mindig letartóztatásban vannak a korábbi vezetői. A ferencvárosi polgármester ügyrendi javaslatát a közgyűlés végül nem tudta elfogadni, mert a politikus nem nyújtotta be írásban.

A megismételt szavazáson végül Karácsony Gergely főpolgármester, mint előterjesztő mellett a 9 fideszes képviselő, a Momentum és az MSZP képviselői támogatták a javaslatot. Míg Baranyi Krisztina és a hat DK-s polgármester elutasították, illetve a szintén DK-s Szaniszló Sándor tartózkodott, a többi kormánypárti képviselő nem szavazott.

Mint, ahogyan arról a Népszava beszámolt a közvilágítási oszlopok reklámcélú és egyéb hasznosítására kiírt tenderre csupán két ajánlat érkezett, egy „a tájékozódást segítő, jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésére”, egy pedig a „közlekedéssel összefüggő adatokat keletkeztető berendezések telepítésére”. Budapesten összesen 44.139 közvilágítási oszlop van, amelynek túlnyomó többsége a Budapesti Dísz- és Közvilágítási (BDK) Kft. tulajdonában áll. (A cégnek a fővárosi önkormányzat és az E.ON Hungária Zrt. fele-fele arányban tulajdonosa.)