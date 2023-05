Kapás Boglárka és Telegdy Ádám a család bővítését tervezi

A rendezvényen megjelent több sztárvendég is, akik mind az állatok örökbefogadásának fontosságára hívták fel a figyelmet.

A rendezvény szervezői és a sztárvendégek Fotó: Végh István / Ripost

Sportolók az örökbefogadásért

Régóta kapcsolatban áll sztársportolókkal a Belvárosi Kutyafesztivál rendezője, a Vigyél Haza Alapítvány, többek között Telegdy Ádámmal és feleségével, Kapás Boglárkával is. A sportolókat megkérdeztük arról, van-e saját kutyájuk is, amire Bogi elmesélte, hogy még nincs, viszont nagyon szeretnének. Jelenleg két cicával osztják meg az életüket, de úgy gondolják, hogy amíg edzőtáborokba és versenyekre járnak, addig felelőtlen döntés lenne részükről, ha kutyát is vállalnának.

Majd ha abbahagytuk az úszást, akkor az lesz az első dolgunk, hogy örökbe fogadunk egy kutyát

– jegyezte meg Bogi, aki otthonosan érezte magát a sok kutyus között. Azt is megosztották velünk, hogy ha lesz saját kutyájuk, mindenképp nagy testűt szeretnének. Az eseményről Telegdy Ádám azt mondta:

A kutyák extra cukik, az emberek is nagyon aranyosak és reméljük, hogy minél több kutyusnak tudunk segíteni, hogy gazdára találjon

– utalt Ádám arra, hogy a rendezvény célja nem csak a felelős állattartás népszerűsítése volt, hanem a Vigyél Haza Alapítvány védencei mind azt várják, hogy befogadóhoz kerülhessenek.

Kapás Bogit az egyik kiskutya el sem engedte Fotó: Végh István / Ripost

Hogyan lehetsz te is felelős állattartó?

Bogi szerint egy kiskutya közelebb áll egy ember kisbabához, mint a cicákhoz, sok figyelmet és törődést, szeretetet igényel. Úgy gondolják, hogy rengeteg időt kell rá szánni, ígyarra biztatják az örökbefogadókat, hogy mindenki gondolja át, van-e elég ideje az állatra és csak akkor fogadjon örökbe, ha erről megbizonyosodott. Megkérdeztük a Vigyél Haza Alapítvány alapítóját, Óvári Andrást is:

A felelős állattartó átgondolja a dolgot, hiszen egy kutya örökbefogadása 10-15 évre meghatározza az életmódját. Egy kutya tartása nem olcsó, azt is figyelembe kell venni, hogy megengedheti-e magának a tápot, az állatorvosi ellátást és az oltások költségeit

– emelte ki Óvári András, aki azt is jelezte, hogy rengeteg védencük vár befogadóra, így arra biztat mindenkit, hogy aki úgy gondolja, felelősséget tud vállalni egy állatért, az keresse fel az alapítványukat.