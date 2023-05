A BioTechUSA rekordösszegű adománnyal támogatta a Magyar Kórházszövetséget

Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a BioTechUSA-cégcsoport történetének eddigi legnagyobb értékű adományával támogatta a Magyar Kórházszövetséget, valamint a szervezet közvetítésével országosan 91 kórházi intézményt. Az együttműködés során 15 000 doboz prémium vitaminkészítményben részesül 5000 fő, sürgősségi betegellátásában dolgozó ápoló a szervezet által meghatározott kritériumoknak megfelelően. A támogatás mértéke 60 millió forint.

Fotó: Shutterstock

Magyar tulajdonú nagyvállalatként a hazai egészségügyért

A BioTechUSA-cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programja során eddig 33 civil szervezetet és kórházat támogatott közel 200 millió forint értékben és 45 000 doboz terméket adományoztak. Kizárólagos magyar tulajdonban lévő nemzetközi nagyvállalatként a program legfontosabb célja a hazai egészségügyi intézmények felszerelése és korszerűsítése nélkülözhetetlen terápiás, rehabilitációs és diagnosztikai eszközökkel, a kórházi dolgozók immunvédelmének biztosítása termékekkel, valamint különböző egészségügyi célok támogatása készpénzadományokkal.

Középpontban a sürgősségi betegellátásban dolgozó ápolók

Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa 1974-ben választotta május 12-ét az Ápolók Nemzetközi Világnapjának, melyet 1982-től Magyarországon is megtartanak. Ez az apropó hívta életre a BioTechUSA-cégcsoport történetének legnagyobb, több mint 60 millió forint értékű adományát, amelynek keretében 15 000 doboz prémium étrendkiegészítő készítményben részesül 5000 fő, sürgősségi betegellátásában dolgozó ápoló a Magyar Kórházszövetség által meghatározott kritériumoknak megfelelően. A szervezet közvetítésével országosan 91 kórházba jutnak el a vállalat C-, D- és multivitaminjai, többek között a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórházába, a Békés Vármegyei Központi Kórházba, a Debreceni Egyetem Klinikai Központba, a Mohácsi Kórházba és a Szent Borbála Kórházba.

Kifejezni támogatásunkat azok iránt, akiknek az egészségünket köszönhetjük

Az adomány átadásán a BioTechUSA-cégcsoport társtulajdonosai, Lévai Bálint vezérigazgató és Lévai Balázs kereskedelmi igazgató vettek részt, a Magyar Kórházszövetséget pedig Dr. Velkey György János elnök, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója képviselte.

Dr. Velkey György János azzal indokolta, hogy a sürgősségi betegellátásban dolgozó ápolókra esett a választásuk, hogy „ők azok, akik nincsenek reflektorfényben, a háttérben dolgoznak, kemény és erőt próbáló fizikai munkát végeznek. Nemcsak nehezebb körülmények között kell ellátniuk mindennapi tevékenységüket, de sokszor maguk is nehezebb szociális és gazdasági helyzetben vannak, szerepük ugyanakkor jelentős és nélkülözhetetlen." Dr. Velkey György János szerint az ápolói életpálya borzasztóan nehéz, hiszen „nemcsak erős szakmai igényességre és tudásra van szükségük, de humánumra és fizikumra, valamint ritka lelki-szellemi kompetenciákra is. Általában három műszakban kell, hogy helyt álljanak, ráadásul éjjel-nappal jelen kell lenniük. Ezt nagyon nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Többségük vidékről jár be, így a munka akár sok utazással is párosulhat. Munkájukból adódóan rengeteg feszültséget hordoznak magukban, napi szinten élik meg a betegek élet-halál küzdelmét, melyben döntő szerepük van. Mindezeken túl kevés az ápoló a betegek mellett, ráadásul sok adminisztrációval is jár a munkájuk. Magas a szakképzett ápolók hiánya Magyarországon, így túlfeszített helyzetben vannak, hiszen sokszor 20-40 ágyas osztályokra csupán 1-1 ápoló jut éjszakánként. Mivel az ilyen volumenű, közvetlenül a kórházak belső életét, a kórházi munkatársakat segítő aktivitás nem mondható gyakorinak, ezért különösen hálásak vagyunk a BioTechUSA-nak” - mondta a Magyar Kórházszövetség elnöke.