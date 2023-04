Az orvosok azt mondták, semmi baja nincs: a saját temetését is megszervezte halála előtt a 24 éves lány

„Képzeld el a legnagyszerűbb embert a lehető legnagyobb angyalszárnyakkal!” – e szavakkal jellemezték szerettei azt a mindössze 24 éves lányt, akinél először megfázásszerű tünetek jelentkeztek, majd amikor rosszabbul lett, akkor is azt a választ kapta az orvosoktól, hogy ne aggódjon. Később kiderült: a rettegett Streptococcus A baktérium támadta meg: a tüdeje összeesett, kómába került, végül pedig vérmérgezés végzett vele. Bethannie Booth családja teljesen összetört.

Bethannie Booth üzeneteket küldött szeretteinek: tudta, hogy meg fog halni – Fotó: GoFundMe

Amikor a walesi Bethannie Booth először érezte március elején, hogy nagyobb a baj, mint egy átlagos megfázás, telefonon azt mondták neki, ne aggódjon, elmúlik. Amikor megemlítette a piros foltokat az arcán, azt a választ kapta: alighanem akné. Napokkal később még rosszabbul lett: ekkor már kórházba vitték, hamarosan pedig az intenzíven ápolták. Ekkor már a dokik is tudták, hogy nagy a baj. A fiatal lány több videóüzenetet is küldött szeretteinek, érezte ugyanis, hogy meg fog halni. Volt, akitől elbúcsúzott, de a temetése felől is rendelkezett. Ezt követően kómába esett.

A család fellélegzett, majd ismét összetört

Amikor Bethannie magához tért a kómából, szerettei biztosak voltak benne, hogy túl van a nehezén. Az orvosok is azt mondták, hogy noha bizonyosan hosszú út áll előtte a teljes felépülésig, megmenekült a halál karmai közül. Sajnos azonban öt nappal később a vérmérgezés visszatért. A fiatal lány mellett végig ott voltak a szülei, illetve két nővére. Szervezete március 31-én adta fel a harcot.

Azt mondják, a legjobbak távoznak először. Istennek szüksége volt az angyalára

– mondta összetörten a fiatal lány gyászoló édesanyja.

