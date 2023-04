Nyoma veszett Teddy macinak Budapesten, 80 ezer forint jár a megtalálónak

A több mint 100 éves múltra visszatekintő világhírű Teddy plüssmedve egy-egy századfordulós darabjáért az e-bayen, mérettől függően, akár 100-150 ezer forintot is megadnak a műgyűjtők. Ezért nem csoda, hogy az egész város megmozdul, ha fel kell kutatni a gyerekszobák és a felnőtt gyűjtők kedvencét, egy-egy eredeti Teddy mackót. Ezt a közösségi összefogást szerette volna kihasználni az is, aki, nem tudni, milyen okból, valahol arrafelé elhagyta a macit, majd egy plakátokon hirdette meg a keresőakciót, és még egy nagylelkű jutalmat – 200 eurót (nagyjából 80 ezer forintot) – is felajánlott a becsületes megtalálónak.

Fotó: Bors

Egy feledékeny turista a Keleti pályaudvar és a New York kávéház környékén hagyta el hat napja egy taxiban a kócos barna barátját, de azt reméli, hogy a nagyváros lakói elnézik figyelmetlenségét és újra találkozhat a számára nagyon fontos elveszett játszótársával.

A plakát egyfajta vallomás, amelyből azt is megtudjuk, hogy a kedves állat 17 éve lelki társa a hirdetőnek, aki nagyon reméli, hogy az visszatér hozzá. Ehhez minden elérhetőségét is megadta, sőt még egy külön email fiókot is készített hőn szeretett játéka megtalálása érdekében.