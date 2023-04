„Merre lehetsz, Kincsem?!” – a fél ország Kincsemet, egy 15 éves lány kedvenc lovát keresi

Már 13 ezer megosztásnál tart a Facebookon annak a 15 éves kislánynak a története, aki keresi gyerekkori legjobb barátját, egy Kincsem nevű kancát. A bejegyzést Fruzsina nagynénje, Vargáné Kapusi Tamara készítette, aki három éve neveli Fruzsinát, törvényes gyámként. A posztból kiderül, hogy a lovat hat éve adta el Fruzsina nagypapája, a kislány azonban bármennyire is szerette a lovat, akkoriban még nem dönthetett a sorsáról. Most Fruzsi meg szeretné találni Kincsemet és ha lehet, visszavásárolná.

Kincsem 7 éve, amikor a nagypapához került, még meglehetősen sovány volt

Fotó: Vargáné Kapusi Tamara

Fruzsina és Kincsem között erős kötelék alakult ki

Ahogy a kislány nagynénje a Borsnak nyilatkozta: „Fruzsina – egyedüliként a családban – különleges módon ragaszkodott a lóhoz, de még túl kicsi volt, amikor eladták, így nem dönthetett a sorsáról.” Annak ellenére, hogy a kanca csupán egy évet töltött Fruzsina nagypapájánál, a kislány erősen kötődni kezdett Kincsemhez. Sokat lovagolt a hátán és kocsiztak is vele.

Ez a ló hagyta Fruzsinak, hogy babusgassa, simogassa őt. Igazi szeretetkapcsolat alakult ki köztük, ami akkoriban hiányzott Fruzsina életéből

– árulta el a Borsnak Tamara, Fruzsina nagynénje, aki azt is elmesélte, hogy bár a papa hat éve eladta a lovat, Fruzsina azóta is emlegeti Kincsemet.

„Most télen erősödött fel benne a vágy, hogy megtudja, hová került Kincsem, és ha lehet, vásároljuk vissza. Sokat kérdezett engem, hogy vajon mi történt vele, hol lehet, él-e még? Ekkor döntöttem el, hogy utolsó esélyként kiírjuk Facebook-ra, hátha valakinek feltűnik, aki találkozott a lóval” – mesélt Tamara a keresés előzményeiről. Elmondta, a nagypapa sajnos nem emlékszik rá, ki vette meg a lovat hat éve és adásvételi szerződést sem írtak. Arra viszont emlékszik, hogy Pest környékéről jöttek Kincsemért, így talán a főváros mellett talált otthonra. Tamara maga is gyakorlott lótartó, így mindenben támogatja unokahúgát kedvenc lova megtalálásában.

„Lassan egy egész ország a mi lovunkat keresi”

Fruzsináék első sorban azért keresik Kincsemet, hogy megtudják jó helyre került-e, de ha mód van rá, vissza is vásárolnák a kancát.

Ha családra lelt és jó sora van, nem áll szándékunkban elszakítani őt onnan. Csak szeretnénk megtudni mi történt vele és megnyugodni. Ha viszont esetleg eladó, akkor mindenképp visszavásárolnánk és hazahoznánk, még akkor is, ha nagyon rossz egészségügyi állapotban van

– mesélte a nagynéni.

Kincsem keresését megkönnyíti, hogy a kancának jellegzetes jegyei vannak. Magasságra, körülbelül 150 cm magas, színét tekintve nyárifekete, egy fehér jeggyel a homlokán, valamint jobb hátsó lábán, a pata fölött körbe fehér csíkkal. Továbbá a köldökénél van egy kisebb dudor, ami valószínűleg köldöksérv lehet.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki megosztotta a bejegyzésünket különböző csoportokban és ilyen gyorsan híre ment Kincsemnek. Amikor közzé tettem a posztot napokig rá sem néztem, hogy hányan olvasták. Amikor újra megnyitottam, döbbenten tapasztaltam, hogy egy ország a mi lovunkat keresi

– mesélte Tamara könnyekig meghatva.

Kincsemnek jól látható, fehér jegy volt a homlokán Fotó: Vargáné Kapusi Tamara

Ő volt a legjobb paci Fruzsina számára

Fruzsináék igazi állatszerető családként élnek. Sok mentett állatot fogadnak be és ápolnak, így Kincsem jó helyre kerülne, boldog gyerekek közé. Tamara maga is állattartó és egy helyi állatklinikán dolgozik, így felelős gazdit nevelt Fruzsinából is az elmúlt három évben, amióta ő neveli. Fruzsina megtanulta, hogy a lovakkal komoly munka van és időt igényelnek, hiszen a családban több lovat is tartanak, ráadásul van egy saját kiskutyája is, akit teljesen ő gondoz. Nagynénje szerint Fruzsina egy nagyon elszánt lány. Amitől a legtöbb gyerek tartana, arra ő azt mondja, hogy: Csináljuk és próbáljuk ki!

Hatalmas szíve van. Ha valaki ezen a világon megérdemli, hogy visszakapja azt, akit szeret, akkor az Fruzsina

– emelte ki Tamara, aki hozzátette, hogy sajnos a kislány kezdi feladni a reményt, hogy Kincsem valaha is meglesz.

„Minden nap üzen nekem az iskolából, hogy jelentkezett-e valaki Kincsem ügyében, és figyeli a megosztások számát is. Újra és újra rákérdez, hogy szerintem van-e rá esély, hogy meglesz a paci. Én próbálom benne tartani a lelket és biztatni, hogy a remény hal meg utoljára” – árulta el a Borsnak a nagynéni.

Fruzsina hat év alatt felelős gazdivá érett, aki kész gondozni egy saját lovat Fotó: Vargáné Kapusi Tamara

Tamara mindenben támogatja az unokahúgát, így azt is megbeszélték, hogy ha esetleg Kincsem nem lesz meg, vesznek egy másik lovat Fruzsinának. A kislányban azonban nagyon erős a kötődés a kanca iránt, így ha erre az opcióra gondol felmerül benne a kérdés: „Ha nem lesz meg Kincsem, vajon fogunk találni másik olyan rendes pacit, mint ő volt?"

Bár a család fel van rá készülve, hogy az állat esetleg már elpusztult, vagy sosem akadnak nyomára, még bíznak benne, hogy jószándékú emberek segítségével meglehet a ló. Arra pedig már számtalan példát láttunk, hogy ha összefog az ország, akkor csodák történhetnek, így a sok megosztásnak hála elképzelhető, hogy Kincsem és volt gazdája újra egymásra talál.