Nyilatkozott a BKV a most átadott M3-as metró első napjainak gondjairól

Bár felújították a "kék metró", vagyis az M3-as vonalát, és vele együtt a Nyugati metrómegállót, olvasóink panaszai szerint az elmúlt időszakban többször is megállt a mozgólépcső. Előfordult az, is hogy a lift se működött. Megesett az is, hogy a metró a Kálvin téren nem állt meg – az utasok azt hitték, hogy technikai hiba volt, de most, a BKV a Metropolnak küldött válaszából kiderült, hogy egy utas rosszulléte áll az eset hátterében.

A mozgólépcső többször is meghibásodott már Fotó: m3felujitas.hu

A Nyugatinal jobban működik a lift, mint az Újpesti megállónál, ahol az átadás utáni harmadik napon már levolt zárva, azzal az indokkal, hogy üzemen kívül van. De az átadás utáni napokban is hol lehetett használni, hol nem

– írta az egyik utas.

Megkérdeztük a BKV-t, hogy mi okozta a sok problémát, és a következő választ adták:

"A jelzett, újonnan átadott mozgólépcsők és liftek üzemelésével kapcsolatban elmondható, hogy a leggondosabb tesztelési, ellenőrzési, átvételi munkákat követően is felléphetnek még kisebb zavarok, utánállítási feladatok ezen eszközök működésében. A BKV Zrt. ilyenkor azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges zavarok mielőbbi elhárítása, illetve a garanciális javítás elvégzése érdekében.

Megjegyezzük, hogy a Kálvin téri vonatáthaladást nem technikai hiba okozta 2023. március 28-án, hanem utasrosszullét, amelynek hatására az ilyen esetekben szükséges biztonsági protokoll lépett életbe. Társaságunk számára ekkor az emberi élet megvédése, rosszul lett utasunk egészségének megőrzése az elsődleges feladata, abban az esetben is, ha ez esetlegesen a menetrend operatív megváltoztatásával jár.

Az okozott kellemetlenségért ezúton is kedves utasaink elnézését és megértését kérjük!" – írta lapunknak a BKV Zrt.

Az utasok szerint korábban rámpa könnyítette meg a közlekedést, naponta több százan tudtak babakocsival, kerékpárral, bottal, bevásárló kocsival itt közlekedni, és az aluljáróba is ott vittek le a boltokba az árut. Ehhez képest most van egy 6 személyes lift, amibe babakocsi melle már alig lehet beférni, főleg, ha az anyukával van meg egy másik gyermek is.

Bár jelenleg a teljes vonalon, Kőbánya-Kispest és Újpest-központ között közlekedik a felújított, akadálymentes M3-as metró, a Lehel tér és a Nagyvárad tér átadása még várat magára. Erről maga Karácsony Gergely posztolt nemrég közösségi oldalán.

Már csak két hónapot, május végéig kell várni, addig állomáspótló buszok segítik az érintett két állomás megközelítését

– írta.

Budapest főpolgármestere szerint a Lehel tér és a Nagyvárad tér felújítása miatt még több alkalommal is pótlás lesz a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között, mivel vannak olyan munkálatok és szállítások, amiket csak így tudnak megoldani.

Azért ez a két állomás került utoljára sorra, hogy a felújítás különböző fázisaiban legalább a vonal egyes részein fenntartható legyen a forgalom, a szerelvények ugyanis nem tudnak bármelyik állomáson váltani a vágányok között

– tette hozzá.

A vonal korszerűsítését még 2017. november 6-án kezdték meg, a felújított szakaszt március 20-án adták át, így 5 és fél év után újra teljes vonalon közlekedik az M3-as metró.

Ö és fél évig tartott a vonal felújítása Fotó: m3felujitas.hu