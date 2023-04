„Veszélyt jelent Európára” – legalizálják a németek a füvet, megszólalt a szakértő

Az eddig adatok alapján a kannabiszt 31 millió nő és 48 millió férfi használta már. A kutatások azt mutatják, hogy az elmúlt évben az Európai Unióban a 15 és 64 év közöttiek 29%-a, vagyis körülbelül 83,4 millió fő használt már valamilyen tiltott kábítószert, melyből 22 millió európai felnőtt marihuánát is fogyasztott. Ez a szám meredeken emelkedhet most, hogy Németország is azt tervezi: legalizálja a marihuánát.

Legális lesz Németországban a fű – Fotó: Bob Pearson

A tervek szerint azoknak az állampolgároknak lehet majd szabadon füvezni, akik német lakcímkártyával rendelkeznek. Létrehoznak majd több, úgynevezett Kannabisz Klubot, ide kell belépnie mindenkinek, aki marihuánát akar szívni. Egy embernél egyszerre naponta maximum 25 gramm, havonta 50 gramm fű lehet, de otthon is lehet majd termeszteni, három tőt engedélyeznek. Ezt követően azt is lehetővé teszik majd, hogy szaküzletekben árulják a kannabiszt. Eleinte a dohányzásra és az inhalációra használt marihuánát, spray-t, cseppeket, illetve kapszula formájában lenyelhető kannabisztermékeket fogják értékesíteni, majd később lehet, hogy a marihuánás süteményeket és édességeket is legalizálják. A német kormány természetesen nem minden következmény nélkül tervezi mindezt, „kannabiszadót” is be fognak vezetni. A német elképzelés szerint ezekkel a lépésekkel visszaszorítanák a tudatmódosító szer feketepiacát. Ozsváth Kálmán, a Drogkutató Intézet drogpolitikai igazgatója a Ripostnak elmondta: éppen ellentétes hatást ér el Németország a tervével.

A fűtől egy ugrás csak a keményebb drog a szakértő szerint – Fotó: Dmytro Tyshchenko / Shutterstock

A szakértő szerint káros lehet ez a folyamat, mert a tapasztalatok azt mutatják: a marihuána fogyasztásának engedélyezése éppenhogy kedvez a feketepiacnak, pont a kivetett adó és az áremelkedése miatt is. A német kormány által legalizálni kívánt marihuána ereje pedig gyenge, alacsony a THC-tartalma (15%), így a fogyasztók nemcsak az olcsóbb, de az erősebb szereket is éppúgy feketén szerzik majd be.

Ugyanakkor a fogyasztók köre is megnő, hiszen a fiatalok és gyerekek számára is természetes lesz a tudatmódosító használata, hiszen már korán megismerkedhetnek a kábítószerekkel. Ebből következik, hogy könnyebben nyitnak más kábítószerek használata felé is. Kanadában például, ahol a legalizáció már korábban elindult, ott több mint 30 ezerrel megnőtt a halálos túladagolások száma

– hangsúlyozta Ozsváth Kálmán, aki mindehhez azt is hozzátette: egyre több európai országban lesz gyakorlat a marihuána akár orvosi, akár rekreációs célra való felhasználásának engedélyezése, de ez veszélyes folyamat, hiszen a könnyű drogoktól csak egy ugrás a keményebb drogok használata. Ezek a nyugatról érkező rendkívül káros folyamatok óriási veszélyt jelentenek Európára és Magyarországra nézve is.

Ausztriában az év növényének is megválasztották – Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A Ripost megkérdezte a magyarokat is, mit szólnak a marihuána legalizálásához. A döntő többség úgy nyilatkozott: a droghasználattal és -terjesztéssel kézben jár a bűnözés is. A tudatmódosítók hatása alatt az emberek nem tudnak normálisan gondolkodni. Ha pedig egyszer elfogadnak egy ilyen törvényt, akkor egy idő után nem lehet határt szabni. Volt, aki a gyerekeket félti, más azt mondta, hogy most már megvan a véleménye arról a Németországról, amely egykor etalonnak számított.