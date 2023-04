Külföldi pénzekből buszoztatott a dollárbaloldal

Ezt már követni is nehéz! Keresztbe-kasul bízták meg egymást buszoztatással az ellenzéki kampány szereplői -írja a Mandiner.

A DatAdat-csoport osztrák tagja, a DatAdat GMBH 200 000 eurót fizetett magyarországi anyavállalatának, a DatAdat Professional Kft-nek, mégpedig buszos utaztatásra tavaly márciusban, a kampányfinisben

– értesült lapunk a hatósági vizsgálatra rálátó forrásból. Az összeg nagyjából 72 millió forintnak felel meg.

Ez az értesülésünk csak tovább bonyolítja a tavalyi baloldali buszoztatásról eddig megismert információk nyomán kirajzolódót képet. (A tisztánlátás kedvéért megkeresést küldtünk a bécsi és a budapesti DatAdatnak is, ha érkezik reakció, természetesen közöljük.)

Megírtuk: a Bajnai Gordonhoz és Ficsor Ádámhoz köthető DatAdat Professional összesen több mint 50 millió forintot, míg a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) mintegy 40 milliót költött buszos utaztatásra, illetve személyszállításra tavaly márciusban. Ez összesen 90 millió forint.

Emlékezetes: az MMM-nek mintegy 1,8 milliárd forintnyi támogatást biztosított az Egyesült Államokból az Action for Democracy (AD) nevű szervezet, de jutott a „guruló dollárokból” bőven a Bajnaihoz, Ficsor Ádámhoz és Szigetvári Viktorhoz köthető, a baloldali kampányba bedolgozó DatAdat-csoportnak is.

Beszámolt a Mandiner arról is, valahogy nem jön ki a matek a megrendelések körül, ahogy arról is, a megbízott Fulvia Kft. – melynek ügyvezetője immár napok óta nem reagál a megkeresésünkre – alighanem alvállalkozók bevonásával oldhatta meg az összesen csaknem háromszáz, egyenként ötven fős busz biztosítását. (Az ügyben Tényi István bejelentést tett a NAV-nál, mi pedig kerestük az MMM-et is, egyelőre nem válaszoltak.)

Most a lapunk birtokába került számlából kiderül az is, hogy külföldről is érkeztek pénzek a buszügylet során: a bécsi DatAdat 200 000 eurót, tehát durván 72 millió forintot fizetett budapesti partnerének, méghozzá vezetővel való autóbusz-kölcsönzés szolgáltatásért.

Miután mind az MMM-hez, mind a DatAdathoz bőven jutott az AD-féle amerikai kampánytámogatásból, továbbá az MMM a bécsi DatAdatnak is juttatott forrásokat százmilliós nagyságrendben,

egyre erősebb a gyanú, hogy a baloldal buszügyletei mögött is találhatunk amerikai pénzeket.

Az ügy pikantériája tehát az, hogy amerikai támogatók „guruló dollárjaiból” valakik bőven tehettek zsebre a baloldalon.

Csakhogy valami nem stimmel a megbízások körül. A lapunk által megismert szerződés szerint a DatAdat és az MMM is a Fulvia Kft-t bízta meg a buszoztatás lebonyolításával.

A korábban Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat 150, egyenként ötven fős buszt rendelhetett meg a már fentebb említett 50 millió forintért.

Márki-Zayék mozgalma 40 milliót költött buszos utaztatásra a Fulvia Kft-nél. Ez azt jelenti, hogy ha nagyságrendileg hasonló áron adta nekik a cég a szolgáltatást, mint a DatAdatnak, akkor az MMM körülbelül 120-125 ötvenfős buszt bérelhetett.

Honnan szerzett egy cég ennyi buszt?

Csakhogy a cég honlapja szerint a vállalkozás elsősorban mikrobuszok és személyautók kölcsönzésével foglalkozik, ami arra utalhat, hogy maguk nem lettek volna képesek az elvállalt szolgáltatás nyújtására. Az Opten adatbázisa szerint mindenesetre a gépjárműkölcsönzés szerepel a tevékenységi körükben. Kérdés tehát adódik:

hogyan lennének képesek bőven több mint 200 ötvenfős autóbusz biztosítására?

Erre utalhat az is, hogy a vizsgálatra rálátó források szerint a Fulvia Kft. a megbízás „mérete” miatt alvállalkozókat vonhatott be, a közel százmilliós összeg nagy része a fővállalkozónál maradhatott.

Ugyancsak kérdéseket vet fel, hogy a tavalyi nemzeti ünnepen korántsem volt akkora tömeg az összellenzéki rendezvényen, ami indokolta volna a rengeteg járművet.

Számítasok szerint ugyanis egy ekkora járműflottával akár 13-15 ezer ember szállítására is képesek lettek volna, ehhez képest még a baloldali médiában is nagy polémia keletkezett arról, valóban kellően sokan voltak-e az egyébként meglehetősen szűk Műegyetem rakparton. Miután két szerződésről van szó, nem lehetetlen, hogy a cég mindkét fél irányába ugyanazt a szolgáltatást vállalta be. De az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy a balos kampányszervezők a megbízás megosztásával akarták kvázi „fedezni” a költség volumenét.