Kitört a pánik a repülőn, kizuhant a baba a sikoltozó szülei karjából – Videó

Egy influenszer rögzítette a katasztrófafilmekbe illő jelenetet, amelyet az Angolából Portugáliába tartó repülőgép utasainak kellett átélniük, miután a járat viharba keveredett. A turbulencia annyira rázta a repülőt, hogy az előtte felszolgált ebéd tányérjai, tálcái és poharai szanaszéjjel repültek a géptestben, de még egy kisbaba is kizuhant a szülei karjából – írja a Daily Star.

♬ som original - uol @uol Diana Assis filmou o momento em que voo para Portugal foi atingido por uma turbulência. O caso aconteceu na quinta-feira (23 de março), quando a mulher embarcou em Angola, com destino a Lisboa #tiktoknoticias #uol

A brazil influenszer, Diana Assis azt követően indította el a felvételt, hogy a kapitány bejelentette, erős turbulencia várható – a sokat utazó nő azonban ekkor még nevetve készült utastársai aggodalmára. Hamarosan azonban az ő vidámsága is elszállt, a felvételből még épp annyi látható, hogy a kezében tartott pohárból a bor a plafonig szökik, majd már csak a folyosókat borító romokat videózta. Beszámolója szerint az eredetileg 8 órásra tervezett út a vihar miatt 10 órára nyúlt, és több utas is megsérült, de a stewardessek el tudták látni őket – köztük a kisbabát is.