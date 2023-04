Ismét csodában lehet részünk, ha csütörtökön az eget kémleljük!

Egy kis szerencsével csodában lehet részünk csütörtökön, nyugaton a Vénusz-Fiastyúk kettőse, keleten a Hold-Spica együttálása nyújthat lélegzetállító élmény. A különleges égi jelenség során a Vénusz szivárvány színeivel fog elkápráztatni minket. Eközben a Bika csillagképben található gyönyörű Fiastyúk hét kékesfehér óriáscsillaga már szabad szemmel is megpillantható lesz. A csak Hét nővér néven ismert csillagok a Hyadok féltestvérei voltak. Ha az időjárás is engedi, akkor távcsövünkkel további csillagokat csodálhatunk meg, sőt egy négyescsillag, és egy hattagú csillaglánc is ránk mosolyoghat.

Fotó: Pixabay

A nyugaton lenyugváshoz készülődő Vénusz-Fiastyúk kettős után tekintetünket érdemes lesz a keleti horizontra helyezni, ahol egy különleges együttállásban lehet részünk. A telihold ugyanis 2,5 fokra közelíti meg a pompás Spica csillagot. Miután kigyönyörködtük magunkat könnyen szemügyre vehetjük a teli holdkorong hatalmas sugársávos krátereit.

Folytatva a kalandunkat végül megcsodálhatjuk a Marsot is. A szabad szemmel is látható külső bolygószomszédunknál a bolygókorong kékesszürke tengereit a bazaltos szálkőzet, a világos narancssárga terra területeket pedig a vastag marsi por okozza. A Naptól távol járó bolygó erőteljes fázisát is megfigyelhetjük.Végül a vörös bolygóban gyönyörködhetünk, amit szabad szemmel is könnyen megpillanthatunk, ám az erőteljes fázisai most nem mindennapi hatást kölcsönöz majd a bolygónak.

A csodálatos bolygóegyüttállás láthatósága alapvetően az időjáráson múlik. A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtök reggel ugyan még többórás napsütésre számíthatunk, majd északkelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak északkeleten fordul elő. Itt eső, havas eső, hó egyaránt előfordulhat. Az északnyugati szél megerősödik, napközben 9-11 fok körüli értékeket mérhetünk majd.