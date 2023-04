„Az egész családdal itt leszünk” – Így várják a magyarok a pápa ünnepi szentmiséjét - Videó!

Targoncákkal pakolják már a székeket a Kossuth téren, a színpad pedig már készen áll a vasárnapi pápai szentmisére. Bár még az utolsó simítások hátra vannak, az emberek már izgatottan járták körbe a teret, hogy lássák, hová érkezik majd a szentatya. Ferenc pápa pénteken jön Magyarországra, vasárnap pedig ünnepi szentmisét tart a Kossuth téren, fél 10-től, amire hatalmas tömeget várnak. Arról kérdeztük a tér körül sétálókat, hogy ők eljönnek-e vasárnap az ünnepi szentmisére, hogy együtt imádkozzanak a pápával.

Az egész ország izgatottan várja Ferenc pápa érkezését Fotó: Franco Origlia

Van, aki a tévében, és van, aki személyesen nézi majd

Az általunk kérdezettek nagyon örülnek Ferenc pápa látogatásának. Bernadett szerint nem mindennapi dolog, hogy egy pápalátogatáson részt vehet az ember, így ők az egész családdal jönnek majd vasárnap, összesen öten.

Természetesen itt leszek vasárnap, a családommal, hiszen ez egy óriási esemény, és azért nem mindennapi, hogy a pápa ellátogat hozzánk, ráadásul ilyen rövid időn belül

– emelte ki Bernadett, aki családjával már a múltkori tapasztalat alapján készül a misére. Tudják mi az, amit nem hozhatnak be, illetve arra is van már tervük, hogyan vészeljék át a hosszabb várakozási időt. Sokan azonban már nem merik vállalni, hogy személyesen vegyenek részt a szentmisén, korukból vagy egészségi állapotukból adódóan. Ettől függetlenül nagyon várja a misét a 73 éves Borbála, aki már a csíksomlyói búcsún és a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszuson is találkozott a pápával, így most úgy döntött, csak otthonról, televízióban követi az eseményeket.

Egészen péntektől nézzük majd a tévét, és követjük, hogy merre jár épp Ferenc pápa. Úgy beszéltük meg az unokatestvéremmel, hogy átjön hozzám, főzünk valami finomat és a televízió előtt piknikezünk majd

– árulta el nevetve, hozzátéve, hogy a helyi plébániájukról csoportosan, busszal érkeznek majd a hívek a misére, ő azonban idén ezt kihagyja.

A pápa rövid időn belül ismét meglátogatja hazánkat Fotó: Botár Gergely / MTI

„Ő a legkedvesebb pápánk, mind közül”

Ili és László személyesen nem jön el a misére, ráadásul kisunokájuk születésnapját is a hétvégén ünneplik, amire most jobban készülnek. A vasárnapi szentmisét azonban ettől függetlenül ők is szeretnék követni.

Mi már öregek vagyunk ahhoz, hogy kijöjjünk, de itt lakunk nem messze, így talán az erkélyünkről láthatjuk majd a kivetítőn a pápát

– mondta Ili, akinek több rokona is eljön majd személyesen a misére. Ili és László nagyon kedveli Ferenc pápát, így különösen is örülnek neki, hogy a hétvégén idelátogat.

Ferenc a legkedvesebb pápám az összes közül, mert emberi. Tökéletes ember

– tette hozzá László.

Éva és Géza a béke eljövetelét várja a pápa látogatásától. Fotó: Bánkúti Sándor

„Reméljük, hogy békét hoz az ő látogatása az országba”

Éva és Géza is a televízión keresztül nézi majd a misét, mivel már mindketten elmúltak nyolcvanévesek, és nem biztosak benne, hogy lenne ülőhelyük, állni pedig már nem tudnának végig.

„Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy jön a pápa. Reménykedünk benne, hogy valamilyen megbékélést fog hozni az ő látogatása és csökkenti majd a nagy ellentéteket az országban. Adja Isten, hogy így legyen” – mondták el kérdésünkre, hozzátéve, hogy több, fiatalabb ismerősük is kijön a misére, akik már nagyon izgatottak.