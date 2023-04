Durva akció, féláron adja a zöldségeket és a gyümölcsöket az áruházlánc

A magas infláció miatt bizony az elmúlt hónapokban az is komolyan elkezdte keresni az akciókat, aki eddig csak legyintett a kedvezményekre, mondván: úgyis jól keresek! Az utóbbi időszakban a nagy áruházláncok egymásra licitálva igyekeznek lejjebb tornászni az árakat, kiváltképp most, a húsvét előtti "hajrában". Most épp az ALDI számolt be arról: április 8-ig (illetve a készlet erejéig) 120 termék – köztük húsvéti csokoládék és édességek – árát csökkentette jelentősen, így ezekhez akár 60 százalékos kedvezménnyel is hozzájuthatunk. Más termékeknél pedig mennyiségi akciókkal készülnek, azaz ha többet veszünk, jobban járunk.

Olcsóbban a zöldségek és a gyümölcsök, most érdemes venni! (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Hírlevelükből az is kiderül, mely termékek árait vitték lejjebb az elmúlt időszakban, és mennyivel: