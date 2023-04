Aláírásgyűjtésbe kezdtek a szánkódomb megmentéséért a XVIII. kerületiek

Előterjesztést nyújtott be Dr. Lévai István Zoltán fideszes önkormányzati képviselő azért, hogy megmentsék a népszerű szánkódombot Alacskán. Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Önkormányzat nemrég egy ingatlanportálon kezdte el hirdetni a 15 ezer négyzetméteres területet 480 millió forintért. A terület a XVIII. kerületben az Alacska lakótelepen, a Krepuska Géza sétány-Bükk utca- Nyárfás sor által határolt területen található.

A szánkódomb Alacskán Fotó: GoogleMaps

A népszerű környék régóta a helyiek egyik szívügye, már csak azért is , mert ez az a hely, ahol a helyi lakosok biztonságosan sétálhatnak a gyermekeikkel, és kutyát sétáltathatnak, biciklizhetnek.

A baloldali vezetési kerületet Szaniszló Sándor irányítja. A népszerű domb a kerület egyik olyan kiemelt területén található, ahol bár magas a beépítettség, ám még mindig jelentős zöldövezet található a környéken, ami a helyiek számára remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít nap mint nap.

A lakossági aláírásgyűjtés után Dr. Lévai István Zoltán Facebook-oldalán számolt be arról, hogy előterjesztést nyújtott be azért, hogy az érintett terület továbbra is zöldövezet maradhasson, ne épülhessen semmi se rajta.

Sokkolta a helyieket a tervezet

Sajnálnám, ha tönkremenne és beépítenék, mivel a gyerekeknek a birodalma. Örültünk annak, amikor még volt hó, itt szánkóztak a gyerekek. Egész este visítottak meg játszottak

- fakadt ki az egyik lakos a helyi televíziónak.

Nagyon sok errefelé a gyerek, és a környék nem csak a téli szánkózás miatt népszerű, hanem a kutyasétáltatók körében is, mivel rengetegen jönnek le munka után a házi kedvenceikkel. A szánkódombként emlegetett másfél hektáros terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdona. A telek a jelenlegi besorolás szerint csak kereskedelmi és intézményi célra hasznosítható. Csak boltot vagy óvodát lehetne rajta építeni, a környékbeliek azonban attól tartanak, hogyha a terület magánkézbe kerül, akkor előbb-utóbb lakóparkot húzhatnak fel rajta.