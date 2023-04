"Ágyban, párnák közt szeretnék meghalni" - mondta a magyar artista, miután átsétált a Duna felett

Átsétált a Duna felett Simet László cirkuszművész. A két part közé 40 méteres magasságban kifeszített, mintegy egy tonnás drótkötél az artista számára teljesen biztonságos terepet szolgáltatott. Az attrakció a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia nyitóeseményén, a cirkuszi világnap alkalmából, szimbolikus jelentéssel bírt: az „Átmentem” elnevezés az értékek átmentésére utalt.

László hajmeresztő mutatványra vállalkozott Fotó: Vaskó Tamás

Az Erzsébet- és a Szabadság híd között mindkét rakpart színültig megtelt érdeklődőkkel. Simet László érdemes művész már máskor is felhívta magára a világ figyelmét, többek között akkor, amikor a londoni olimpia záróeseményén a stadion felett sétált át. Magyarországon a Duna felett még soha senki nem mutatott be hasonló produkciót.

Simet László előre eldöntötte, hogy csakis extrém időjárási viszonyok adhatnak indokot a mutatvány lefújására, tehát egy kisebb eső még nem akadályozza az esemény megtartását.

- Óriási szervezés előzte meg az egészet, hiszen a két parton be kellett állítani egy-egy darut, a rakpartokat le kellett zárni, illetve a nemzetközi hajóforgalmat is szüneteltetni kellett. A feszítőköteleket lehorgonyzott uszályokon álló artistanövendékek húzták. Mindebből következik, hagy temérdek pénzre volt szükség. Esőnapot nem terveztünk be – magyarázta az elismert kötéltáncos.

A kötéltánc, pláne 40 méteres magasságban, különösen Simet László esetében leginkább az elme mutatványa. A lépéstechnikát évtizedek alatt már tökéletesen begyakorolta. Tudja, egyetlen rossz mozdulat elég lehet a tragédiához. Éppen ezért a negatív gondolatokat a magasban teljesen kizárja.

Odafönn megszűnik számomra a világ, és csak mi ketten létezünk. Én és a drót. Eggyé válunk

– magyarázta az artista, és hozzátette: sokan kérdezték már tőle, fél-e attól, hogy lezuhan.

Az artistának ez az élete Fotó: Vaskó Tamás

- Ezzel a lehetőséggel nem számolok, holott tudom, hogy benne van a pakliban.

Simet a külső szemlélők meglátása szerint folyamatosan a halált kísérti, éppen ezért adja magáét a kérdés: ő hogyan szeretne majd egyszer eltávozni az élők sorából.

A legkevésbé úgy, ahogy a legtöbb embert látom magam körül, kínlódva. Úgy sem szívesen halnék meg, hogy produkció közben lezuhanok. Igaz, hogy legendává válnék, de semmilyen körülmények között nem vágyom arra a néhány másodpercre, amit esés közben átélnék. Ha én dönthetnék, a legszebb álmomban, ágyban, párnék közt halnék meg. Pont ellenkezően gondolok erre, mint Petőfi Sándor

– utalt László a költő híres, Egy gondolat bánt engemet című versére.

Lászlónak rengetegen szurkoltak lentről Fotó: Vaskó Tamás

Hogy van-e valami értelme egy 300 méter hosszú, kifeszített dróton egyensúlyozva sétálni a 40 méteres mélység felett? Simet László erre visszakérdez:

- Van-e valami értelme annak, hogy Hosszú Katinka a medence egyik falától a másikig úszik? Persze, hogy van! Dicsőséget szerez az országnak és persze önmagának. Az összevetés érdekessége egyébként, hogy míg – ha olimpiát nem is nyernénk- 200 métert tulajdonképpen bárki képes leúszni egy medencében, a dróton a legtöbben egyetlen lépést sem mernénk és tudnánk megtenni.

Mindenki a saját területén szeretne valami kimagaslót elérni. Egy úszó a sportban, én pedig a magasdróton. Nekem immár 40 éve ez a hivatásom. Ez az életem!

László végül sikeresen végig ment a drótkötélen. A produkció után lapunknak elmondta: