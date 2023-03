Magyar filmek vasárnap esténként a Dunán

Történelmi események feldolgozását, irodalmi adaptációkat, animációs alkotásokat, dokumentum- és mozifilmeket, tévéjátékokat láthat a közönség. A válogatásban szerepelnek nemzetközi fesztiválokon díjazott filmek is, de rangos hazai szakmai díjas alkotásokkal is találkozhatnak a nézők, és a kínálatban láthatunk több olyan tévéjátékot is, amelyek hazai színházak produkcióiból készültek.

Március 19-én Szalay Péter valóságfilmjét a Nincs parancs!-ot láthatjuk a Dunán.

1989 Európa sorsfordító éve, egy 40 évig működő rendszer összeomlik. Kísértetiesen hasonló a két alezredes története, akiket a regnáló hatalom – konkrét parancs nélkül – sorsukra hagyott! Ők azok, akik hatáskörüket túllépve, először a magyar–osztrák határon, majd a berlini falnál puskalövés nélkül tömegeket engedtek Nyugatra. A film középpontjában álló drámai esemény, egy keletnémet család tragédiája bizonyítja, milyen lehetett volna egy másik forgatókönyv.

