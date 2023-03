Jönnek a lebutított rollerek Budapesten, biztosítás is kell rájuk

Az autósok és a járókelők körében régóta nagy gondot okoznak azok a rolleresek, akik sokszor a KRESZ szabályaira fittyet hányva közlekednek az utakon. Az elmúlt hónapokban látványosan megszaporodott az elektromos rollert használók körében előforduló balesetek száma. A balesetekhez sokszor elég egy útpadka, és máris megvan a baj. A legtöbb rolleres sokszor az autók között szlalomozva közlekedik, olykor akár 50-60 kilométer per órás sebességgel.

Hamarosan végleg pont kerülhet a rolleresek helyzetére. Fotó: Máté Krisztián

Az elektromos rollerek ügye sokáig a levegőben lógott, ám tavaly az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi iroda az Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal közösen kidolgozta az elektromos rollerek szabályozását. Jelenleg az Építési és Közlekedési Minisztériumban zajlik a jogszabály-módosítás előkészítése. A tervek szerint a nyugat-európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is a 25 km/óránál kisebb végsebességű elektromos rollerekre a kerékpárokra vonatkozó szabályok lennének érvényesek. Az ennél gyorsabbak pedig segédmotoros kerékpárnak számítanának.

A törvényi szabályozás miatt a minisztérium kikérte a Jövő Mobilitása Szövetség véleményét is. A szövetség többek között azt javasolta, hogy 25 kilogrammban maximálják az elektromos rollerek súlyát. Mások mellett javaslatot tettek még a sebességkorlátozásra is, amit 25 km/h-ban maximálnának. A szervezet 18 éves kor alatt kötelezővé tenné a bukósisak használatát is, a rollerek esetében pedig előírnák a kötelező világítást is. A szövetség zéró toleranciát vezetne be az alkoholfogyasztásra, sőt kötelező lenne a felelősségbiztosítás is, amiket azonosító számmal is ellátnának.

A városi rollerezés, bár nagy népszerűségnek örvend, Európa több országában sem látják szívesen ezeket a járműveket. Barcelonában például nem is engedélyezték használatukat. De hasonló sorsra juthatnak Franciaországban is, ahol április 2-án népszavazást kívánnak tartani róluk. De nemcsak a száguldó járművek keserítik meg a közlekedők életét, hanem a városszerte szétdobált rollerek száma is. Budapesten éppen ezért már büntetik a rollerek szétdobálását: a jelenlegi fővárosi szabályozás szerint csak a mikromobilitási pontokon vehetők el, illetve tehetők le az eszközök.