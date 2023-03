Ezért vonult ki a TEK hatalmas erőkkel a 18. kerületbe – Videó

Kedd este lezárták a 18. kerületi Ráday Gedeon utcát a rendőrök. A Ripost úgy tudja, hogy este hat óra körül a TEK lerohanta egy szerelmes pár házát. A környéken élők, mint egy jól megrendezett színházi darabot, az házaikból tekintették meg a kommandósok ténykedését.

A szomszédok mindent láttak – Olvasói fotó

Elfoglalták az egész utcát

Először egy hatalmas ajtócsapódást hallottam

– kezdte a beszámolót az egyik szomszéd.

„Kinéztem az ablakon és akkor láttam meg, hogy a rendőrség nagy autókkal konkrétan elfoglalta az egész utcát. Rohantam ki a ház elé és akkor láttam meg, hogy a szemben lévő ház kapuját golyóálló mellénybe öltözött TEK-esek tolják be, gépfegyverrel a kezükben. Leragasztották a kapu tetején lévő kamerát és rohantak az épülethez.”

Betörték az ablakot

A Ripost információi szerint a családi ház, ahová a rendőrség bement, egy fiatal páré. A helyiek úgy vélik, Dávid és Klaudia egy éve költözhetett a környékre. Őket kereshette a rendőrség.

„Beküldtek az utcáról, így felrohantam az emeletre, onnan leskelődtem tovább” – folytatta a szomszéd.

A TEK-esek üvöltöttek befelé, hogy: »Nyissák ki a kaput!« és »Tegyék fel a kezüket!«. Annyira megijedtem, hogy majdnem én is feltettem a kezem.

A Ripost értesülései szerint, mivel a felszólításra senki sem jött ki, ezért betörték az egyik ablakot.



Innen vitték el a fiatalokat – Fotó: Máté Krisztián

Megbilincselték és elvitték a párt

Úgy tudom, hogy először nem akartak kijönni a házból, de végül Dávid kijött. Őt közrefogták és kivezették az egyik szürke furgonhoz. Beültették és mellé ült két TEK-es. Ezután a fiatal szőke nő következett. Őt még megmotozták, levetették a kabátját és a cipőjét. Hajnalig nyomoztak, úgy hallottuk, hogy fegyvereket és drogot is találtak a rendőrök.

Díler lehetett a szerelmespár

„Többször láttuk, hogy éjszaka autók érkeztek hozzájuk” – meséli a szomszéd.

„Arra tudok csak gondolni, hogy drogról lehetett szó, hiszen többször láttuk napközben is beállva őket. Illetve volt egy eset, amikor három nő őrjöngött a kapujuk előtt… Ráadásul, ha rájuk nézünk, akkor is egyértelmű, hogy fogyasztják is ezeket a szereket, mert fiatalokról van szó, de az arcuk teljesen el van torzulva már. Úgy tudom, hogy a srác »fedőneve« Citrom volt, azt, hogy ez mit jelent, csak ők tudják...”

Az illem szerint búcsúztak a rendőröktől

Megszólalt a pár mellett élő asszony is, aki férjével végignézte a rendőrök akcióját, még rájuk is köszöntek.

„Először az ablakból néztük az akciót” – mesélte az asszony.

Aztán az én Vilim ki is ment és jó éjszakát kívánt az uraknak.

A szomszédok beszámolójáról készült videó itt tekinthető meg: