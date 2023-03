Eszement ablakpucolás a magasban: Hajmeresztő dolgot művelt egy asszony a Józsefvárosban - Videó!

Sikerült megmenteni az életét, az állapota javul. A gerince és több nyakcsigolyája is eltört, utóbbiakat már megműtötték. A zuhanás következtében a lépe, a tüdeje, illetve a mája is megsérült, ráadásul a keze is alig mozog, csak az ujjait érzi, ám képtelen mozgatni azokat. Az agya viszont szerencsére nem sérült meg! Segítséggel tud beszélni, enni és inni is…