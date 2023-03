"Adjatok drogot!" - üvöltötte a monori vonat utasa a vécé ajtaján dörömbölve

Szombaton egy Monoron keresztülhaladó vonaton utazott egy férfi, amikor figyelmes lett egy négytagú társaságra, akik egyszerre mentek be a vécébe, hogy alkoholt fogyasszanak. A férfinek meggyőzősése volt, hogy a társaságnál kábítószer is van, így utánuk ment, és a vécé ajtaját döngetve kezdte el követelni, hogy adjanak neki drogot. Miután ütötte-rúgta az ajtót, a négy férfi kijött, és közölte vele, hogy nincs náluk. Ezt nem vette jó néven, ezért megpróbálta az egyiküket megütni, de közben elcsúszott, így őt érték az ütések. A négyes odébbállt, de a drogot követelő utas hamarosan egy törött sörösüveggel jelent meg, és életveszélyes fenyegetéseket kiabált – írja a Tények.hu oldala.

Vonaton őrjöngött az egyik utas: drogot követelt magának Fotó: Pixabay

A kábítószert követelő férfi végül az üveggel az egyik utas nyakát meg s vágta, majd elmenekült, ám a kalauz nem csak a mentőket, d a rendőröket is értesítette, így hamar kattant a bilincs az elkövető csuklóján, aki már nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, ugyanis több eljárás is folyamatban van ellene. Épp ezért fennáll a bűnismétlés veszélye, az ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt a letartóztatás indítványozása mellett döntött. A bíróság el is rendelte a letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, legfeljebb 2023. április 7-ig.