Drámai fejlemények: 30 métert zuhant egy 26 éves nő Győrben, élettársa lökhette ki a tizedikről

Mint arról korábban a Metropol is írt, meghalt egy nő Győrben a Szent Imre úton, miután lezuhant egy társasház vélhetően tizedik emeletéről csütörtök délelőtt. A tragédiában már akkor felmerült a bűncselekmény gyanúja,

Sokkoló jelenetek zajlottak le Győrben Fotó: Turbéky Eszter (fotónk illusztráció)

A Tények most arról számolt be, hogy kilökhette az élettársa a tizedik emeletről a mindössze 26 éves nőt. A környéken hatalmas volt a pánik, a nő ugyanis mintegy 30 métert zuhant és azonnal meghalt. A rendőrök a nő élettársát előállították, őt gyanúsítják. A családja szerint azonban a férfi ártatlan, szerintük a 26 éves nő kiugrott az ablakon. A rendőrség még most is nyomoz.