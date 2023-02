„Vigyél ki innen, bármit megteszek!” – a földrengés szíriai túlélőinek is segítenek a magyarok – videó!

A hétfőn hajnalban bekövetkezett pusztító földrengés és annak utórengései Szíriában is rengeteg áldozatot követeltek. A földrengések után maradt romok között folyamatosan keresik a túlélőket, a lakosság és a szíriai egységek erőn felül teljesítenek, minden rendelkezésükre álló eszközzel mentik a sérülteket. Az áldozatok száma csütörtök délre 2992-re nőtt, valamint több mint 5000 sérültet menekítettek ki. Aleppóban 60 ezer, míg Latakiában 35-40 ezer embert érint a hét eleji földrengéssorozat.

Földrengés Szíriában Fotó: Russian Defence Ministry Press Service

Magyarország itt is segít

Tegnap a Máltai Szeretetszolgálat csapata felállította Latakia városában az első mobil klinikát és segítőpontot.

A hotspoton élelmiszerrel, innivalóval, higiénés termékekkel fogadják a segítséget kérő embereket – olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Facebookon közzétett bejegyzésében.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is segít a túlélőkön Fotó: MMSZ

A Hungary Helps program logóját viselők mindannyian a magyar segélyszervezet által indított humanitárius programban tevékenykednek. Magyarország itt is nagy segítséget nyújt, mind a mentési munkálatokban, mind a sérültek ellátásában és támogatásában. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 50 millió forintot kapott, hogy a rendkívül nehéz körülmények között is el tudják látni a sebesülteket.

Zajlik a mentés a szíriai földrengések helyszínein, ellátásra váró emberek sorakoznak a mobil egészségügyi állomás előtt – tájékoztatott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Kisgyermeket mentettek meg a romok alól Szíriában Fotó: Anadolu Agency/Szíriai földrengés

A Máltai Szeretetszolgálat a helyszínen van

Latakia után Aleppóban is üzembe helyezte a mobil egészségügyi egységeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítőcsapata. Szíriában összesen négy gépjárműben működő orvosi rendelő, és két konténerben kialakított, kisebb műtétek elvégzésére is alkalmas, röntgennel, ultrahangkészülékkel és mini- laborral is felszerelt mobil klinika fogadja az ellátásra szorulókat – jelezte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amelynek 41 tagja vesz részt a misszióban. Mindezt pedig 50 millió forinttal a magyar állam is megtámogatta.

A járműveket pillepalackokban vásárolt üzemanyaggal tankolják, így az orvosi rendelőket bárhova át lehet helyezni az elszórtan található kárhelyszínek között. A segítő pontokon élelmiszert és vizet oszt a karitatív szervezet, az ideiglenes szálláshelyeken tábori ágyakat helyeztek fel, a fűtést azonban áram nélkül nem sikerült megoldani.

Latakiában mintegy negyven nagyobb kárhelyszínen zajlanak a mentési munkálatok, sok helyen a lakosság kézről kézre adogatja a törmeléket.

Sajnos a nehéz körülmények (szakadó eső, fagypont alatti hőmérséklet, megszűnt áramszolgáltatás) nem könnyítik meg a magyar csapatok munkáját sem, az ideiglenes szálláshelyeken áram nélkül a fűtést sem tudták megoldani.

Ennek ellenére ezen a területen is már legalább négy ember életét sikerült megmenteniük.

Nagyon sok a gyermek a romok alatt

Több mint 36 órát töltöttek a romok alatt azok a gyermekek, akikre alvás közben omlott rá az otthonuk Szíriában.

Vigyél ki innen, bármit megteszek érte

– súgta a nagyobbik gyerek a mentőknek, akik a szíriai Haram kis falujában kutattak túlélők után.