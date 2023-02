Újabb két magyar mentőcsapat ért Törökországba, már 21 túlélőt kimentettek

A tárcavezető arról számolt be a győri repülőtérről bejelentkezve, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat, a Terrorelhárítási Központ és az Életjel Mentőcsoport munkatársai mellett mostanra a Református Szeretetszolgálat, illetve a Katolikus Karitász felkérésére és támogatásával a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet szakemberei is a helyszínen vannak.

Fotó: ERDEM SAHIN

A hét magyar mentőcsapat összlétszáma immár 156 fő, a munkájukat 28 kutya segíti

- mutatott rá.

Jó hírnek nevezte, hogy a magyar alakulatok már 21 túlélőt, közöttük öt gyereket kimentettek a romok alól, és reményét fejezte ki, hogy további túlélőket is találni fognak.

"Most is folyamatban van több olyan mentés, ahol a keresőkutyák túlélőt jeleztek. Sok esetben a romok mennyisége és mérete miatt ez a munka komplex feladat, és hosszú időt vesz igénybe, de reméljük, hogy ez a 21-es szám még a következő órákban és napokban is növekedni fog" - tudatta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy nagyjából 60 órával ezelőtt következett be a földrengés, így most kritikus időszakról van szó a túlélők utáni kutatásban.

"A magyar mentőcsapatokra büszkék vagyunk. Köszönjük szépen a munkájukat, nagyra becsüljük azt" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket.

Kitért arra is, hogy az Ankarai Egyetem hungarológiai tanszékének hallgatói és tanárai is önkéntes tolmácsolási szolgálatot ajánlottak fel, ami rendkívül fontos a mentési munkálatok sikeres koordinálása érdekében.

Legfrissebb tájékoztatásában a miniszter kiemelte, hogy a Kisvárda és a Ferencváros Törökországban edzőtáborozó labdarúgói jól vannak, ahogyan az a tizennyolc magyar állampolgár is, aki a katasztrófa sújtotta területeken tartózkodott.

Továbbá közölte, hogy Szíriában is 2500 fölé nőtt a rengés halottainak száma, és ott rendkívüli kihívást jelent a sérültek ellátása.

"Ennek a munkának a támogatása érdekében biztosítottunk 50 millió forintos segítséget a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, amely a mobil klinikáit a katasztrófa sújtotta területeken állítja fel annak érdekében, hogy a rendkívül nehéz körülmények közepette is biztosított legyen a sebesültek egészségügyi ellátása" - mondta.