Gulyás Gergely: Nincs magyar áldozata a törökországi földrengésnek - Videó!

Mint arról korábban beszámoltunk a héten háromnapos kormányülést tartottak Sopronban. A kormány döntéseiről a csütörtöki kormányinfón számolnak be.

Törökországi földrengés: Nincs magyar áldozat

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a háromnapos kormányülésről elmondta, foglalkoztak a törökországi földrengéssel. A legfrissebb jelentések szerint már közel 50 ország vesz részt a mentésben. Magyarországi mentőcsapatok eddig 27 embert mentettek ki. Magyar állampolgárságú érintett nincs egyelőre.

Fotó: Facebook

A magyar kormány teljesíti azt, amit ígért

A kormány a gazdasági helyzetet úgy látja, hogy Magyarország teljesíti azt amit ígért: mind a nyugdíjasok, mind a munkavállalóknál a béremelés meghaladta a magas inflációt is. Reálbéremelkedést vár a kormány 2022-re. Rendben zajlik a 13. havi nyugdíj folyósítása.

Amikor Gyurcsányék voltak kormányon, akkor elvették a 13. havi nyugdíjat, míg most a kormány nem ezt teszi, hanem segíti az időseket.

Gulyás Gergely: Cél a recesszió elkerülése

A munkahelyek megvédése, és az infláció leszorítása a legfontosabb feladat, valamint a recessziót elkerülése

- mondta Gulyás. Folytatódnak az ipari és mezőgazdasági beruházások. A kormány egy 2030-ig tartó energiastratégiát is tárgyalt. Ha megérkeznek az uniós források, akkor jelentős energiafejlesztések indulnak - tette hozzá. Szólt arról is, hogy az ipari parkokhoz kapcsolódó vízellátás modernizálása is napirenden van. A Dunai Finomító átállítása is fontos más típusú olajra.

Ukrán háború: Azonnali fegyverszünet kell

A kormány a háborúval és az uniós csúccsal is foglalkozott. Gulyás Gergely kifejtette, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.A magyar álláspontot tükrözi az ENSZ főtitkárának a nyilatkozata is. El kell kerülni, nehogy világháború legyen - tette hozzá. A miniszter világossá tette, hogy anyailag támogatták Ukrajnát, és elutasítják az orosz agressziót.Fegyvereket nem küldünk, mert azt csak Kárpátalján keresztül lehetne küldeni, és akkor veszélybe kerülne az ottani magyarság is.

Távoznak a miniszterek a vagyonkezelői alapítványokból

Gulyás Gergely bejelentette, hogy az érintett miniszterek lemondtak a vagyonkezelői alapítványoknál viselt tisztségeikről február 15-től. Ezt várja a kormány a többi állami tisztségviselőtől is.