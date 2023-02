Üzenet érkezett a pokolból: megtörte a csendet a magyar mentőcsapat tagja

Mint arról a Metropol is beszámolt, meghaladta csütörtök hajnalra a 15 ezret a hét eleji törökországi és szíriai földrengések halálos áldozatainak száma a helyi hatóságok összesítése szerint, a sérültekét pedig Törökországban már közel 63 ezerre, Szíriában pedig 5 ezernél többre teszik. A hatóságok megerősítették azt is, hogy az anyagi kár szinte felmérhetetlen. Több település jóformán teljesen romokban hever, köztük Antakya (az ókori Antiochia) is.

A Hunor csapata / Fotó: Országos Katasztrófavédelem

Harmadik napja dolgozik megállás nélkül, éjjel-nappal a Hunor mentőszervezet Törökországban lévő ötvenfős csapata és az öt katonaorvos. A gyakori és erős utórengések ellenére is folyamatosan dolgoznak az oldalára dőlt húszemeletes épület romjainál Antakya városában.

Kora reggelig tizenhét túlélőt ástak ki, köztük három gyermeket. Rajtuk kívül huszonkét ember holttestét is kiemelték, valamint egy kutyát és egy macskát is megmentettek a mínusz 9 fokos hidegben – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelem Főigazgatósága.

A mentőcsapatokat most már nehéz munkagépek is segítik az eltűntek utáni keresésben. A TEK orvosai a sürgősségi sátorban tevékenykednek, kilenc kimentett sérültet láttak el.

Nemrég a Hunor mentőcsapatának egyik tagja üzent haza szeretteinek:

„Szia, életem! Minden ok velünk. Nagyon jó a csapat. Szeretek velük dolgozni, még itt, a pokolban is…” – üzent haza az egyik hős.