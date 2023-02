A Fradi focistái is Törökországban edzőtáboroznak, hírt adtak magukról

Törökországban a pusztító földrengés szerda délutánra több mint nyolc és fél ezer ember életét vette el, de Szíriában is több ezer áldozat van. Megállás nélkül dolgoznak a világ minden tájáról érkező mentőcsapatok a túlélők felkutatásán és kimenekítésén. A munkálatokban jelenleg 156 magyar és 28 Magyarországról érkező kutya is részt vesz. Eközben több magyar sportoló is Törökország területén tartózkodik, köztük a Fradi utánpótláscsapatai.

A drónfelvételen helybéliek áldozatok után kutatnak épülettörmelék közt Fotó: Gaith asz-Szajed

A Fradi utánpótlásfocistái Antalyában edzőtáboroznak

Vasárnap érkezett Törökországba a Ferencvárosi Torna Club 111 fős küldöttsége, hogy Antalyában vegyenek részt egy nemzetközi edzőtáborban több külföldi csapattal együtt. A csapat tagjai nincsenek veszélyben, 800 km-re tartózkodnak a földrengés epicentrumától. A csapat tagjai mindannyian jól vannak, az U15, U16, U17 és U19-es utánpótlásprogramjait nem befolyásolják a történtek − derül ki a Fradi közleményéből.

Éjszaka minimális rezgéseket éreztünk, de szerencsére a földrengés elkerülte ezt a térséget. A konzulátus arról tájékoztatott minket, hogy más törésvonalon vagyunk, így nem kell aggódnunk. Folytatjuk a munkát

– nyilatkozta Palásthy Norbert utánpótlásakadémiai igazgató.

Az Ferencvárosi Torna Club focistái a tervek szerint szombatig tartózkodnak majd Törökországban, addig a Zenit, a CSZKA Moszkva, a Lokomotiv Moszkva, a Krasnodar és a Schaffhausen csapataival játszanak felkészülési mérkőzéseket.