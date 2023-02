Özvegy tanárnő csábította el diákját Somogyban, tizenkét tanárt vádoltak meg pedofíliával Magyarországon az elmúlt években

Hatalmas port vert fel a Krúdy Gyula Általános Iskola pedagógiai asszisztensének, B. Zsoltnak az ügye. A 39 éves férfi videójában azzal dicsekedett, hogy egy 15 éves diákkal kavar, ami szerinte „teljesen rendben van”. A férfit országszerte elítélik, tettére nincs magyarázat.

A Ripost összeállításában most kiderült, csak az utóbbi években 12 tanárt vádoltak meg pedofíliával hazánkban.

Nevelőapja kínálta fel pénzért a kislányt tanárának

A héten derült ki, hogy egy Békés vármegyei általános iskola történelemtanárát gyanúsítják azzal, hogy megrontott egy 13 éves kislányt, a gyermeket ráadásul a saját nevelőapja kínálhatta fel a tanárnak. Az ügyben azóta mindkét férfit letartóztatták. Az áldozatot az édesanyja a volt párjánál hagyta, évek óta a nevelőapával élt a gyermek. A férfi állítólag mentálisan zavart, komoly pszichés problémái vannak, és az is felmerült, hogy ő maga is abuzálhatta a gyermeket, majd nemrég pénzért adhatta át testi örömök kiélésére a pedofil hajlamú tanárnak.

A Szinyei szaktanára is közösségi oldalaira töltött fel szexuális tartalmakat

Tavaly novemberben azért küldtek el egy szaktanárt a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumból, mert „az online térben korábbi figyelmeztetés ellenére pedagógushoz nem méltó módon viselkedett”. A férfi privát üzeneteket írt a diákoknak, telefonon is hívogatta őket, egy 14 éves lányt pedig a metrón kísért haza. Néhány diák megpróbált bizonyítékot szerezni a tanár megengedhetetlen magatartására. Az Instagramon létrehozták egy 14 évesnek mondott lány álprofilját, s azzal vették fel a kapcsolatot a tanárral, aki négy, a nemi szervét ábrázoló fotót küldött magáról. Mikor ennek a híre eljutott az iskola igazgatójához, felmentették a férfit. Dr. Neizer Zita, a Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium intézményvezetője az Átlátszónak megerősítette a tanár elküldéséről és annak körülményeiről szóló értesüléseket, és azt írta a lapnak, hogy „a pedagógus sorozatosan vétett a szakma etikai követelményei ellen, a tanulókkal szemben tanúsított magatartása, a tanulók által elérhető közösségi oldalon szexuális viselkedése a tanulók lelki és mentális egészségét veszélyeztette, erre tekintettel a fenntartónál kezdeményeztem a pedagógus jogviszonyának megszüntetését rendkívüli felmentéssel. A fenntartó vezetője a jogviszonyt megszüntette”.

Friss özvegyként csábította el diákját

A Somogy megyei Kadarkúton tört ki hatalmas botrány 2017-ben, amikor egy frissen megözvegyült 35 éves tanárnő elcsábította 15 éves tanítványát. Szexuális együttlétükről egy másik tanítvány készített felvételt. A videót állítólag többen is látták. A tanárnőtől az iskola a botrány kirobbanása után azonnal megvált, a településen élők megbélyegezték.

Hátrányos helyzetű gyerekekkel fajtalankodott

Talán az elmúlt évek legmegdöbbentőbb ügye volt B. Tamásé. A férfi 2005 októberétől 2014 februárjában történt elfogásáig nevelőként, illetve képesítés nélküli testnevelő tanárként és osztályfőnökként dolgozott a csepeli Burattino Alapítvány Iskolában, ahol a szociálisan hátrányos helyzetű, nevelésére és felügyeletére bízott, köztük 12. életévét be nem töltött fiúgyermekeket – akár akaratuk ellenére – éveken keresztül, rendszeresen fajtalanságra, illetve annak eltűrésére kényszerítette.

18 évet kapott a csepeli iskola szörnyetege.

A férfit végül többszörös szexuális erőszakért, szexuális visszaélésért, szexuális kényszerítésért és testi sértésért 18 év szabadságvesztésre, a gyermeknevelői, felügyelői, gondozási, ápolási foglalkozástól végleges hatályú és mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen.

Tagadott a földrajztanár

2016 év elején robbant ki a soroksári Qualitas Középiskolában a botrány és indult el a nyomozás a földrajztanár ellen. A soroksári iskola tanárával szemben 22 rendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt emeltek vádat. A férfi mindent tagadott, az alapítványi iskola közleményben azt írta, alaptalanok a tanár ellen felhozott vádak.

Kölcsönös szerelemre hivatkozott a tanár

2017 áprilisában tartóztatták le az isaszegi Klapka György Általános Iskola történelem és erkölcstan tanárát, aki 13 éves tanítványával létesített szexuális kapcsolatot. Arra hivatkozott, hogy kölcsönös volt a szerelem. Sz. Róbertet elsőfokon a Gödöllői Járásbíróság 8 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, másodfokon, jogerősen azonban három év, hat hónap börtönre csökkentették büntetését, ezen felül a közügyektől négy évre, valamint tanári foglalkozásától véglegesen eltiltották.

Csokival, pornófilmmel vagy pénzzel hálálta meg a gyerekeknek az együttléteket

2017-ben emeltek vádat a bicskei Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthon egykori vezetőjével és egy tanárával szemben. A vád szerint V. János 2004-2016 között legalább tíz kiskorú fiút, a másodrendű vádlott nevelő, K. Béla pedig négy gyereket zaklatott szexuálisan, mindketten kihasználva a gondozásukra bízott kiskorú sértettekkel fennálló alá-fölérendeltségi viszonyukat. 2019-ben V. Jánost szexuális erőszak, annak kísérlete és szexuális visszaélés miatt jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre, a volt nevelőt, K. Bélát pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. V. Jánost az intézményben a gyerekek csak János bácsinak szólították. A férfi jó kapcsolatot alakított ki a fiúkkal, akikkel fajtalankodott, az egyik esetben vigasztalásnak álcázta a fogdosást, másnak pornófilmeket mutogatott saját irodai számítógépén, és arra buzdította a gyereket, hogy vele együtt végezzen önkielégítést. Egy tizennégy éves fiút hét éven keresztül rendszeresen hívott magához, és a kézi és orális kielégítésekért cserébe mindig pénzt adott neki. A volt direktor általában csokival, pornófilmmel vagy pénzzel hálálta meg a gyerekeknek az együttléteket.

A szertárba húzta be tanítványát

2016-ban jogerősen három év két hónap börtönre ítélték azt a balmazújvárosi tanárt, aki 12 éves tanítványát fogdosta és csókolgatta. K. Attila testnevelőtanárként dolgozott a balmazújvárosi általános iskolában, emellett edzői feladatokat is ellátott. A kislánnyal is edzőként került kapcsolatba. A férfi az edző-tanítvány kapcsolatra alapozva először érzelmi kapcsolatot akart kialakítani a lánnyal. A Facebookon keresztül folyton bókolt neki, állandóan kedveskedett. Naponta találkoztak, és a kislány is elkezdett kötődni a tanárhoz. K. Attilának azonban egy idő után már nem volt elég, hogy csak érzelmi legyen a kapcsolatuk, szexelni akart a gyerekkel. Behívta a 12 éves lányt az iskolai szertárba, ahol csókolgatta, intim helyeken fogdosta. Sőt, meztelen képeket küldözgetett magáról a lánynak. A nyári szünetben pedig randira hívta a lányt, aki azonban nem ment el.

Az interneten zaklatta kiskorú diákjait

A 16. kerületi Móra Ferenc Általános Iskolában súlyos pedofilvádak érték az egyik tanárt. A Ripost akkor megtudta: a gyerekek kedvencének számító tanárt szexuális zaklatással vádolták meg, az ügyben a kerületi rendőrkapitányság is nyomozott a területileg illetékes KLIK feljelentése alapján. 2017-ben egy olyan édesanya kereste meg a Ripostot a történettel, akinek a gyereke akkor még a Mórába járt. "…már keringtek hírek évek óta, hogy gyengéi a kiskorú lányok, de most végre feljelentésig jutott az ügy. A „pedagógus” saját telefonjáról, otthoni gépéről is zaklatta több kiskorú diákját" – írta az édesanya akkor lapunknak.

Kiskorú fiúkra hajtott a budapesti tanár

2019-ben a budapesti Egressy Gábor Szakgimnázium igazgatóhelyettese és az iskolával szerződött fociakadémia óraadója jogerősen négy év három hónap börtönbüntetést kapott. Az igazgatóhelyettesi pozícióban lévő férfi a vád szerint 2012 júniusa és 2017 januárja között a pedagógusként rá háruló kötelezettségeit megszegve, a felügyelete alatt álló, vele szemben kiszolgáltatott helyzetben lévő diákokkal a tanár-diák kapcsolaton túlmenő bizalmi viszonyt alakított ki. A hivatásából eredő tekintélyét felhasználva törekedett arra, hogy a kiskorú fiúkkal szexuális kapcsolatot létesítsen. Ennek érdekében hosszabb időn keresztül szexuális tartalmú üzeneteket küldött nekik.

Táborokban molesztálta a kislányokat

Nem jogerősen hat év börtönbüntetést kapott az a paksi zenetanár, aki táborokban zaklatott 11 és 12 éves lányokat. A férfi több éven keresztül szervezett művészeti táborokat Baranya és Tolna megyében 7 és 14 év közötti gyermekek számára. Rendszeresen aludt egy sátorban a kiskorú táborozókkal. Amikor a többiek elaludtak, a férfi a kiválasztott lányok mellé feküdt, simogatta őket, majd a sértettek ruházata alá benyúlva a kislányok hasát, melleit simogatta. Több esetben előfordult, hogy szájon csókolta őket.

Meg akarta szöktetni tanítványát

Sz. Zoltán békési robotikatanár egy 11 éves tanítványát próbálta 2016-ban hamis útlevéllel Londonba szöktetni. A pedagógus elváltoztatta a kisfiú külsejét, illetve hamis papírokat szerzett neki Egyiptomból, ennek ellenére lebuktak a Liszt Ferenc repülőtéren, ahol a bőröndjében szexuális segédeszközt is találtak. A férfi azt kisebb büntetéssel megúszta, 1 év 8 hónap börtönt kapott, két évre felfüggesztve, mert a kisfiú azt vallotta, hogy nem ért hozzá tanára. Később azonban kiderült, hogy egy másik, 10 éves tanítványát zaklatta, így végül folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntette miatt 9 év, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a Békési Járásbíróság. A megszöktetni akart diák anyukája elmesélte, hogy a tanár azt akarta elhitetni vele, hogy fia meghalt. „Azóta a fiam lassan megnyugodott: már mesél olyan dolgokról is, amiket a nyomozóknak nem mondott el, de szégyelli a történteket. Nem akarom felzaklatni, nemcsak neki, nekem is rémálmaim vannak, főként azért, mert a szöktetés előtt a tanár összevérezte a hátizsákját, amit a közeli patak partján hagyott azzal a búcsúlevéllel, amit megíratott a gyerekemmel. Azt akarta elhitetni, hogy a kisfiam öngyilkos lett" – mesélte akkor az anyuka.