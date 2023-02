Tippek, hogy ne hagyjunk vagyonokat a boltokban egy-egy vásárlás alkalmával

Az alábbiakban megnézzük, hogy akár a élelmiszervásárlás, akár a tavaszi ruhatár-frissítés során mi mindent tudunk tenni azért, hogy több maradjon a kasszánkban a hónap végén.

Amikor élelmiszervásárlásról van szó, több praktikával is próbálkozhatunk. Az egyik legkézenfekvőbb a különböző élelmiszerboltok akciós ajánlatainak megismerése. Ma már nem kell bemennünk a boltba és ott átlapoznunk az erről szóló füzetet, a legtöbb nagyobb üzletlánc már online is elérhetővé teszi ezeket. Ilyenkor érdemes úgy megtervezni a heti menüt, hogy a legtöbb alapanyagot be tudjuk szerezni kedvezményes áron. Arra viszont figyeljünk, hogy inkább az akció első napjaira időzítsük a vásárlást, nehogy elfogyjanak a készletek!

Szintén bevált trükk megnézni az értékcsökkentett termékek polcát, ha már vásárolunk. Lehet, hogy valami néhány napon belül lejár, de ha úgyis felhasználnánk addig, akkor jól jöhet 30 vagy 50% kedvezmény. Sokan pedig azt tartják szem előtt, hogy melyek éppen az idénytermékek, hiszen ezek általában olcsóbban hozzáférhetőek. Például: nyáron jobb áron tudjuk megvásárolni a csőkukoricát, mint télen; ennek pedig fordítottja igaz például a sütőtökre vagy a narancsra.

Az egyes üzletláncoknál azzal is sokat takaríthatunk meg, ha kiváltjuk a klubtagságot. A kis plasztikkártyával – vagy éppen digitális kártyával – rendelkezők számos cikket sokkal olcsóbban vásárolhatnak meg. A spórolás nagymesterei pedig általában azzal is tisztában vannak, hogy a különböző termékeket melyik üzletben vásárolhatják meg a legkedvezőbb áron. Ez persze sok utánajárást és nagyobb hercehurcát igényel, de többen is azt vallják, hogy igenis megéri!

Ha mást vásárolnánk…

Amikor nem élelmiszereket vagy mindennapi használati cikkeket szeretnénk beszerezni, hanem ruhákat, könyveket, bútorokat vagy bármi mást, akkor is van jó pár lehetőségünk egy kis megtakarításra. Nézzük, melyek ezek!

Kuponkódok

A legtöbb webshop kínál kedvezményre jogosító kuponokat új vásárlóknak, vagy akkor, ha letöltjük az applikációjukat, és azon keresztül adunk le rendelést. Ez azonban nem minden! Számos márka termékeiből más esetekben is vásárolhatunk akciósan, csak a kuponkódokat kell ismernünk hozzá. Ha nem tudjuk, hogy ezeket hol keressük, elég csak körbenéznünk a https://www.codicisconto.com/hu/ weboldalán. Legyen szó sporteszközökről, hangszerekről, étrend-kiegészítőkről, könyvekről vagy ruhákról, itt megtalálhatod a neked szóló akciót!

Időszakos akciók, készletkisöprések

A tudatos – értsd: kedvezményesen – vásárlók ismérve, hogy tudják, mit mikor érdemes beszerezni. Ők már tisztában vannak azzal, hogy minden szezon végén remek áron szerezhetik be az időszak kedvenc darabjait. Januárban és februárban például már gondolkodhatunk előre, és megvásárolhatjuk a jövő télre szánt téli kabátunkat vagy sífelszerelésünket, mert garantáltan jó áron juthatunk hozzá. A lényeg az időzítés és az előregondolkodás!

A közösségi média lehetőségei

Ma már a közösségi platformok jóval többet jelentenek néhány megosztott fotónál vagy üzenetváltásnál. Mostanra ugyanis igen elterjedtté vált a Facebook vagy akár az Instagram vásárlásra való használata, ami remek választás, ha nem akarunk vagyonokat otthagyni egy boltban vagy webáruházban. Számos profil és csoport létezik, ahol tematikusan válogathatunk a nekünk tetsző termékek között. És mivel ezek általában használtak – vagy legalábbis már kihozták őket a boltból, amivel legalább 20-30%-ot máris veszítettek az értékükből –, olcsóbban vehetjük meg őket.

Adok-veszek

Tény, hogy a közösségi platformokon sajnos igen könnyű csalás áldozatává válni, illetve rengeteg a megbízhatatlan vásárló és eladó. Éppen ez hívhatta életre a különböző adok-veszek applikációkat, amelyek mindkét félnek biztosítékot nyújtanak. Nézzünk körül ezek között is, rengeteg kincsre lehet lelni!

Ár-érték arány

Ez a pont talán egy kicsit kilóg a felsorolásból, hiszen itt arra szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy egy-egy termékből igenis vásárolják meg a jobb minőségű és esetleg drágább darabokat. Egy időtálló ruhanemű vagy egy masszív bútor ugyanis hosszabb távon szolgálhat ki minket, így összességében jobban jövünk ki, mintha egy olcsóbb terméket vennénk meg újra és újra. A drágább, minőségi darabok beszerzésében pedig bármikor segítségünkre lehetnek a különböző kuponok, amelyeket megtalálunk a https://www.codicisconto.com/hu/ weboldalán.

(x)