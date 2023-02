Szenzációs beavatkozás: féléves kislány életét mentették meg Szegeden

A közlemény szerint az innovatív beavatkozás egy lépésben nyújt megoldást azoknak a gyerekeknek, akik öröklött vagy szerzett, fulladással járó felső légúti szűkülettel küzdenek.

Fotó: Pixabay

A korszülöttként világra jött kislány lélegeztetést igényelt, ami miatt gégeszűkület alakult ki nála. A légúti szűkület lefolyását részben mértéke, részben a kialakulás sebessége határozza meg. A problémát más és más dolgok okozhatják felnőtteknél és gyerekeknél, a következmény viszont mindkét esetben ugyanaz: kevesebb levegő kerül a tüdőbe.

A légcsőmetszést követően a kislány szülei olyan megoldást kerestek, amellyel mindez elkerülhető. Így találták meg az SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáját, ahol már jó néhány éve alkalmazzák azt az egész világon innovatívnak számító beavatkozást, amely egy lépésben képes megoldást nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik öröklött vagy szerzett, fulladással járó felső légúti szűkülettel küzdenek.

Rovó László professzor hosszú évtizedek óta dolgozik munkacsoportjával a kedvezőbb életminőséget eredményező műtéti megoldáson. Az eljárás fejlesztésében számos nemzetközileg is elismert egészségügyi szakértő és intézmény részt vállalt. Többek között ennek köszönhető, hogy ma már akár újszülötteken, néhány hetes csecsemőkön és nagyobb gyermekeken is sikeresen végre tudják hajtani a beavatkozást.

Miután a kislány Szegedre került és elvégezték rajta a megfelelő vizsgálatokat, kiderült, hogy nemcsak egy gégegyűrűporc fejlődési rendellenességéből eredő szűkületről van szó, hanem a születését követő beavatkozások közben létrejött további két szűkületet is orvosolni kellett. Ezek három részen, a légcső alsó szakaszáig lezárták a légutakat. Ezt a rendellenességet orvosolták az egylépéses beavatkozással.

Az SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikája nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is fontos szerepet játszik az öröklött vagy szerzett, fulladással járó felső légúti szűkülettel küzdők gyógyításában. A cél a már meglévő eljárások továbbfejlesztése. Rovó László rektor szerint ehhez az egyetem stabil és folyton bővülő kapcsolatrendszere is nagyban hozzájárult, és a későbbiekben még több lehetőséget biztosít majd nemcsak a kutatás, a gyógyítás, hanem az oktatás területén is – áll a közleményben.