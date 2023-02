Szentkirályi Alexandra meglátogatta Anna nénit, aki hamarosan megkapja a dupla nyugdíját – Videó!

Január végén Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán jelentette be, hogy a postás három nappal korábban viszi ki az emelt összegű februári és vele a 13. havi nyugdíjat. A kormányszóvivő a nyugdíjkézbesítés előtt néhány nappal Anna nénihez látogatott, hogy megkérdezze tőle, hogy van, valamint arról is biztosította az idős hölgyet, hogy ő is, és minden nyugdíjas számíthat a kormány támogatására.

Anna néni meg van elégedve a nyugdíjemeléssel Fotó: Facebook

41 évig dolgoztam a MOM-ban. Hát gondolhatja, hogy szinte nulla volt a nyugdíjam, amikor eljöttem. Megvagyok elégedve a nyugdíjemeléssel, kijövök belőle, a gyerekeim vásárolnak, én mindent kifizetek. Kijövök mindennel, nincs tartozásom, nincs semmim

– magyarázta az idős asszony.

Jó ezt hallani, mert remélem, hogy tetszik látni, hogy azért 2010 óta, amikor lehetett valamit csinálni, akkor mindig csinált valamit a kormány. Tehát akár azt, hogy nyugdíjkorrekciót adtunk, hogyha az infláció miatt kell, tavaly, tavalyelőtt is ugye nyugdíjprémium volt

– reagált Anna néni szavaira a kormányszóvivő.