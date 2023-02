Így csaptak le egy házi droglaborra a zsaruk Szászfán – videó

2023. február 14-én – azaz épp Valentin-napon – ütöttek rajta a zsaruk egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei díleren, aki szászfai otthonában valóságos droglabort rendezett be. A drogkeverő dílernél tartott házkutatás során laboratóriumi eszközöket, a kábítószer előállításához szükséges kristályos anyagokat és több mint 36 ezer eurót foglaltak le a rendőrök. Az akcióból – amelyről videó is készült – egyébként a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a „Bükk” Közterületi Támogató Alosztály mellett a Szlovák Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) munkatársai is kivették a részüket – írja a Police.hu oldala.