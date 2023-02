Pusztító földrengés: hiába omlottak le a házfalak, a szerelmi üzenet nem mozdult!

Magyar Református Szeretetszolgálat

Az elmúlt 80 év legnagyobb természeti katasztrófájának nevezett tragédia áldozatainak nemcsak a helyszínen, hanem itthonról mi is tudunk segíteni. A Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést hirdetett és a testvéregyházaikon keresztül átmeneti szállásokat és ellátást biztosít azoknak, akik mindenüket elvesztették. Az adománygyűjtésből befolyt összegből segélyszállítmányokat indítanak útnak a nincstelenné és otthontalanná vált túlélők számára. A gyűjtéshez bárki csatlakozhat online, a www.adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, vagy átutalással a Magyar Református Szeretetszolgálat CIB banknál vezetett 10702019-85008898-51100005 számlaszámán (közlemény: „Adomány – Földrengés”), illetve a 1358-as adományvonal hívásával, ott 500 forint támogatás lehet támogatni.

Máltai Szeretetszolgálat:

Szíriában a földrengés helyszínein a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is segít. Három katasztrófa sújtotta városban indított humanitárius programot, amely alkalmával két mobil klinikát telepít – ezek közül az egyik már szolgálatba is állt Latakiában. A szeretetszolgálat partnerszervezetei közreműködésével „hotspotot” is kialakít, ahol élelmet, innivalót, higiéniai eszközöket biztosítanak a segítséget kérő embereknek. A helyi segítségnyújtással párhuzamosan a szeretetszolgálat adománygyűjtést is indított a földrengések károsultjainak megsegítésére. Amennyiben úgy döntesz, hogy pénzadományt küldenél a rászorulóknak, hívd 1350-es számot.