Pusztító földrengés: Minden pénz és szándék számít, mutatjuk hogyan segíthetsz!

Törökországban és Szíriában több ezer ember vesztette el otthonát, családtagjait, megélhetését, nekik óriási szükségük van most a segítségre, illetve a nemzetközi összefogásra.

A négy nappal korábban bekövetkezett 7,8-as erõsségû földrengésnek és az utórengéseknek a legfrissebb adatok szerint eddig több mint 20 ezer halálos áldozata és 75 ezer sérültje van Törökország délkeleti és Szíria északi részében. Fotó: Emrah Gürel

Magyarországról is számtalan katasztrófavédelmi, egyházi vagy civil kutyásmentő- és humanitárius szervezet indult a katasztrófa sújtotta térségbe, hogy felkutassa az áldozatokat és segítse a rászorulókat. Azonban azok is tudnak segíteni, akik itthon maradtak, hiszen sok szervezet adománygyűjtő programot is indított. Ezeken keresztül akár mi is pénzadományt küldhetünk a mentést és a kárvallottakat segítve.

Két mozgó orvosi rendelőt állít szolgálatba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szíriában, a kormány 50 millió forintos támogatásával. A szeretetszolgálat emellett adománygyűjtést is indított a károsultaknak. Fotó: Stringer Xinhua / eyevine / szíriai földrengés

Szíriában például a földrengés helyszínein a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segít. Három katasztrófa sújtotta városban indított humanitárius programot, amely alkalmával két mobil klinikát telepít – ezek közül az egyik már szolgálatba is állt Latakiában. A Szeretetszolgálat partnerszervezetei közreműködésével „hotspotot” is kialakít, ahol élelmet, innivalót, higiéniai eszközöket biztosítanak a segítséget kérő embereknek. A helyi segítségnyújtással párhuzamosan a szeretetszolgálat adománygyűjtést is indított a földrengések károsultjainak megsegítésére. Amennyiben úgy döntesz, hogy pénzadományt küldenél a rászorulóknak, hívd 1350-es számot.

A Katolikus Karitász azonnali segítségnyújtást indított. A Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület és a Budapesti Tűzoltó Szövetség önkéntes tűzoltóit kérte fel a közreműködésre. A Karitász 19 fős mentőcsapatával két mentőkutya is segíti a keresést a kárterületen. Fotó: Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász sem tétlenkedett, összefogást hirdetett a földrengés áldozataiért. Rajtuk keresztül a 1356-os telefonszámon tudsz pénzadományt küldeni ( egy hívással 500 forintot juttathatsz el a károsultakhoz illetve ha a mentő munkát támogatnád). Ha utalni szeretnél ezt a 12011148-00124534-00100008 bankszámlaszámon (közlemény: törökországi földrengés) teheted meg, de online adományozással is eljuttathatod a támogatást a karitasz.hu oldalon.

A romok alól kimentett 55 éves Naile Sekert viszik hordágyon mentõalakulatok tagjai a földrengés sújtotta délkelet-törökországi Adiyamanban. Sekert közel 115 órával a katasztrófa után sikerült kimenteni. MTI/EPA/Sedat Suna

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) második, 11 fős küldöttsége február 9-én este utazott ki a földrengés sújtotta területre. Kutató Mentő Alakulata után most mentőtisztek- és ápolók, katonai mentősök és tűzoltók egy romkutató kutyával és speciális felszerelésekkel (sisakokkal, hőkamerákkal) érkeztek a helyszínre, hogy minél inkább tudják segíteni az életmentést.

Az elmúlt 80 év legnagyobb természeti katasztrófájának nevezett tragédia áldozatainak nem csak a helyszínen segít a Szeretetszolgálat. Adománygyűjtésükkel a szíriai áldozatokat segítik testvéregyházaikon keresztül, akik átmeneti szállásokat és ellátást biztosít azoknak, akik mindenüket elvesztettek. Az az adománygyűjtésből befolyt összegből segélyszállítmányokat indítanak útnak a nincstelenné és otthontalanná vált túlélők számára. Az adománygyűjtéshez bárki csatlakozhat online, a www.adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, vagy átutalással a Magyar Református Szeretetszolgálat CIB banknál vezetett 10702019-85008898-51100005 számlaszámán (közlemény: “Adomány- Földrengés”), illetve a 1358-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az MRSZ Kutató-Mentőcsoportjának szolgálatát.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet helyi partnerével, a Middle East Council of Churches (MECC) egyházi szervezettel együttműködésben vesz részt a földrengés károsultjainak támogatásában. Segélyakció keretében Aleppo térségében élelmiszerrel, higiénia csomagokkal, takaróval, szállással támogatják a bajbajutott családokat, az akciót a szervezet iraki képviselete koordinálja. A természeti katasztrófa következtében otthontalanná vált emberek megsegítésére adománygyűjtést is indított a Segélyszervezet. Ha rajtuk keresztül támogatnád a programot, azt itt teheted meg.