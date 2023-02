Romkutatás közben sérült meg Gogó, a hős keresőkutya – Galéria!

A Kutyákkal az Életért Alapítvány 30 éve foglalkozik eltűnt személyek felkutatásával a nap 24 órájában, térítésmentesen. Már több alkalommal részt vettek nemzetközi segítségnyújtásban. Kutattak már romok alatt rekedt túlélők után Indonéziában, Indiában és korábban Törökországban is. A jelenleg is a helyszínen tartózkodó kutyáink, köztük Gogó is rendelkezik IRO nemzetközi romkutató vizsgával – közölte közleményében a Kutyákkal az Életért Alapítvány.