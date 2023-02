A belgyógyász szakorvos elárulta: ennyi ideig bírja egy ember a romok alá szorulva

Az is nagyban gyengítheti a túlélést, ha a földrengés során kisebb vagy nagyobb sérülést szenvedett az illető. Vérveszteség esetén a túléles még a 24 órát sem éri el. Befolyásolhatja az is, hogy milyen az időjárás. Ha a földrengés nyáron történik 40 fokos melegben, a túléles keskenyebb skálát mutat. Természetesen a fagyos idő is rossz, most ez utóbbival néznek szembe az áldozatok Törökországban és Szíriában.