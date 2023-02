Megrázó képek: így látja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a földrengés sebesültjeit

A magyar mentőalakulatok továbbra is erőn felül küzdenek azért, hogy újabb túlélőket emeljenek ki a földrengések után a romok alól. Az eddig kimentett sebesülteket úgynevezett mobil klinikákon látják el, ahol élelmiszerrel, innivalóval, higiénés termékekkel fogadják a segítséget kérő embereket. A segítőponton pedig sátrakat állítottak fel azért, hogy meghúzhassák magukat az emberek.

Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat / Facebook

A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai immár két nagyvárosban dolgoznak a szír partnerszervezeteikkel Latakiában és Aleppóban, ahol egészségügyi ellátást nyújtanak, és alapvető adományokat osztanak a bajban lévőknek.

A Szeretetszolgálat partnerszervezeteivel mintegy 30-40 emberrel vesznek részt az egészségügyi ellátásban, és négy helyszínen többtucatnyian kapcsolódtak be a mentési munkálatokba is, szerdán például négy túlélő kiemelésében működtek közre. Az autók és a konténer előtt folyamatosan hosszú sorokban várakoznak az emberek, köztük többen olyanok is, akik mentés közben szenvedtek valamilyen sérülést.

Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat / Facebook

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tíz éve tevékenykedik Szíriában, a háború utáni újjáépítést segítő programjai során 2018-ban telepített mozgó orvosi egységeket Homsz térségébe, a földrengés után ezeket helyezte át Latakiába és Aleppóba. A Hungary Helps – Magyarország segít programnak köszönhetően eddig 50 millió forintos támogatást sikerült összegyűjteni a földrengés utáni humanitárius program támogatására, amivel több hétre sikerült biztosítani az egészségügyi ellátást és a segítőpontok zavartalan működtetését.

Bár egyre több a külföldi segélyszervezet, a mentési munkálatokat nagyban nehezíti a rendkívül hideg időjárás, valamint a munkálatokhoz szükséges mennyiségű üzemanyag hiánya is. A térségben ráadásul folyamatosak az utórengések, a hétfői földrengés óta 3100 volt.

Az alábbi képre kattintva több fotót is megtekinthet a mobil kórházak működéséről: