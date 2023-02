„Olyan, mint egy rémálom” - A néma gyilkos végzett a fiatal apával

Ha meghalljuk, hogy hurrikán mindenkinek egyből egy pusztító természeti katasztrófa képe ugrik be, azonban a rombolás mellett még roppant alattomos dolgokra is képes. Erre a legjobb példa egy floridai család tragédiája, akik túlélték az Ian hurrikán pusztítását, ami viszont utána történ, arra még a legrosszabb rémálmukban sem gondoltak volna.

Fotó: GettyImages

A Floridában élő Christian Childers és Kendra Elliott otthonára tavaly szeptemberben csapott le Ian, melynek következtében több centis víz árasztotta el a házukat. Természetesen eleinte nem ez volt a legnagyobb gondjuk, illetve pár napon belül már a víz szintje magától is csökkent, azonban ekkor történt meg a legrosszabb, ami csak megtörténhetett: a víz helyén mérgező penészgomba kezdett szaporodni.

Kendra állítja, hogy ez alattomos penészgomba ölte meg férjét, Christiant, aki két, olyan súlyos asztmás rohamot is kapott, hogy kórházba kellett szállítani, végül január 2-án életét vesztette.

Az asszony feltételezése kicsit sem alaptalan, hiszen a penészt csendes gyilkosként ismerik, mivel még egy egészséges szervezetnél is anélkül okoz légúti problémákat, hogy az ember azonnal észrevenné mi a baj. A The Sun szerint az orvosok elmondták az anyának, hogy férje oxigénhiány miatt hipoxiás agyproblémát szenvedett.

A lap szerint a 26 éves Christian a halála előtti hetekben gyakran érzett fáradtságot és légszomjat. Ezek már azután történtek, hogy a hurrikán pusztítása miatt kénytelenek voltak több helységet is bedeszkázni, - ahol egyébként már voltak látható jelei a fertőzésnek - ezzel pedig kiváló táptalajt biztosítottak a gyilkos gombának.

Kendra elmondta, hogy az elszigetelés után a penészgomba tovább nőtt, azonban a Szövetségi Vészhelyzet-kezelési Ügynökség (FEMA) azzal nyugtatgatta őket, hogy az otthonuk biztonságos.

"Olyan, mint egy rémálom. Azt mondták nekünk, hogy a ház lakható. Nyilvánvalóan nem volt az, mert ő már meghalt. Arra kényszerítettek minket, hogy egy halálcsapdában éljünk!"

- mondta a gyászoló özvegy.

Kendra azt is elmondta, hogy a család már hónapok óta próbált elköltözni, azonban a rohamosan emelkedett a bérleti díjak miatt erre nem volt lehetőségük. A nő azt is állítja, hogy Azt állította, hogy a FEMA mellett már a Vöröskeresztnek is könyörögtek, hogy vagy a penész kiirtásában segítsenek vagy abban, hogy elköltözhessenek, de állítólag minden alkalommal elutasították őket.

Christian Childerst felesége mellett két fia, a kilencéves Riley és a négyéves Colton is is gyászolja, akik egyébként szintén veszélyben voltak.