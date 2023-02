Nincs megállás! – Újabb trükköt vetnek be a csalók a XIII. kerületben

Néha azt érezheti az ember, hogy a csalók és szélhámosok kora újra fellendülőben van. Soha ki nem fogyó utánpótlással dolgoznak az újabb és újabb trükkökön, hátha túljárnak a lakosság eszén. Ez azonban szerencsére nagyon ritkán történik meg.

A XIII. kerületben villanyóra-leolvasónak adta ki magát egy férfi, valószínűleg így akart bejutni a lakásokba (Képünk illusztráció) Fotó: Karnok Csaba

Most villanyóra-leolvasással próbálkoznak

Egy neve elhallgatását kérő XIII. kerületi lakos azt mesélte a Metropolnak: nemrég villanyóra-leolvasó csengetett hozzá. A bökkenő az volt, hogy a leolvasás nem volt meghirdetve.

Megjelent nálunk egy magát E.ON-osnak valló férfi. Mindenhová becsöngetett, ami azért volt furcsa, mert más szolgáltatóhoz tartozunk, ők pedig nem közölték semmilyen platformon, hogy leolvasás lesz

– mesélte a lakos. Hozzátette: bár a férfi nyakában lógott valamilyen azonosítónak látszó kártya, annak a hátát látta a lakástulajdonos, és hiába szólt rá többször, hogy mutassa meg a valós azonosítóját, erre nem volt hajlandó.

Lehet, hogy a szolgáltató embereként jött, csak rossz hangulata volt. Mindenesetre mindenki figyeljen oda!

– figyelmeztetett az angyalföldi lakó.

Korábban eresztisztítók és ablakosok is próbálkoztak, de nem jártak sikerrel (Képünk illusztráció) Fotó: Yuriy Golub/Shutterstock

Szó szerint elárasztották Budapestet a szélhámosok

Néhány napja egy kispesti esetről írtunk, ahol ereszcsatorna-tisztítóknak adta ki magát két férfi.

Két meglehetősen rosszarcú férfi érkezett hozzánk. Mire észrevettem az érkezésüket, már neki is támasztották az ablaknak a létrát. Amikor kimentem és számon kértem őket, mégis mi járatban vannak, azt mondták, eresztisztítással foglalkoznak, és épp az én házam csatornája volt a legkoszosabb. Azonnal elzavartam őket, szerencsére szó nélkül elmentek. Utána vettem észre, hogy egy ponton megbontották az ereszcsatornát, így még kárt is csináltak

– bosszankodott Róbert. Korábban Krisztina mesélt arról, hogy a XV. kerületben „ablakosok” csengettek be hozzá, és miközben arról érdeklődtek, ki a ház tulajdonosa, az egyik munkás lábbal tessékelte odébb a kutyáját, majd köpködések és káromkodások közepette intették nyugalomra a nőt („húzzál vissza”), majd távoztak. A II. kerületben csatornásoknak adta ki magát két, rosszarcú férfi. Erről Szonja beszélt a Metropolnak.

Két alacsony, testes, 40-50 év közötti, rosszarcú férfi érkezett, akik arra hivatkoztak, hogy valamilyen lerakódás van a környéken. Koszos láthatósági kabátban voltak, ráadásul különböző kabát volt rajtuk, de azokon semmilyen felirat vagy céglogó nem szerepelt, emellett nem tudták magukat igazolni, nem volt náluk a csatornázási művektől származó igazolvány

– mondta a nő. Később kiderült, az egyik férfi ellen körözés volt kiadva, így őt elő is állították a kerületi rendőrkapitányságra. Az V. kerületben pedig egy állítólagos köszörűs mutatkozott be Teréznek. Ez a szélhámos csak azokba a lakásokba csengetett be, amin nem volt rács.