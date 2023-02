Nagy nap a mai: 66 éves lett az ötöslottó

Azt írták, hogy 1957. február 13-án kezdték meg a szelvények értékesítését, és a játék 66 éves története során 44-en váltak milliárdossá. A Szerencsejáték Zrt. kutatása szerint az ötöslottó ismertsége a felnőtt lakosság körében csaknem százszázalékos, a 18 év felettiek csaknem fele rendszeresen ötöslottózik, hetente átlagosan 3,5 millió alapjátékszelvénnyel.

Fotó: Unger Tamás

1991-es megalakulását követően a Szerencsejáték Rt.-nél az első kilenc számjegyű nyeremény 1992-ben talált gazdára, amikor a tizenkét tagú dinnyekertész család 125 090 951 forintot nyert, a nyereményből pedig megajándékozták a horti rendőrőrsöt egy nagy értékű számítógéppel, amellyel az egyenruhások csatlakozhattak a rendőrség adatrendszeréhez.

Az ezredfordulóhoz közeledve, 1999-ben a 37. játékhetében alakult meg a „milliárdosok klubja”, ekkor lépte át az ötöslottó főnyereménye a bűvös egymilliárdos határt. Az ötöslottó csúcstartó nyereményét 2020-ban vihették haza, amikor egy szerencsés nyertes a 13. játékhéten 6,43 milliárd forinttal lett gazdagabb – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy az ötöslottón most is milliárdok várják a játékosokat, ugyanis 16 hete nem született telitalálatos, így a várható főnyeremény 2,82 milliárd forintra nőtt.