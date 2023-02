Most jött: símaszkos banda vert meg egy férfit Gazdagréten

Fényes nappal támadtak meg Gazdagréten egy 40 év körüli férfit, egy dohánybolt alkalmazottját.

Elkerítették a pénzautomatát is - kivenni vagy betenni akart pénzt az áldozat? Fotó: Mate Krisztian

A szemtanúk lapunknak elmesélték: a férfi valószínűleg munkába érkezett, akkor támadták meg, miután leszállt a buszról, feltételezések szerint a támadói is vele utaztak. A támadók símaszkot húztak, egyiküknél vipera is volt. A helyszínen lévő vértócsákból is látni, hogy áldozatukat alaposan helybenhagyták. Egy fiatal lány rohant ki a szomszédos üzletből, hogy segítsen rajta, de nem tudta elállítani a vérzést. A férfit a mentők kórházba szállították, sérülései súlyosak lehetnek.

Az elzárt területen jól látszanak a vérfoltok – Fotó: Mate Krisztian

A rendőrség a helyszínt lezárta. A szomszédos üzlet dolgozója szerint a dohánybolt két másik alkalmazottját bevitték a kapitányságra, hogy tanúként kihallgassák. Egyelőre elképzelni sem tudják, miért támadt rá a banda a férfire.

Megkérdeztük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, mi történt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2023. február 10-én 12 óra 28 perckor bejelentés érkezett arról, hogy a XI. kerületi Gazdagréti téren egy férfit megvertek. A férfit kórházba vitték. A XI. Kerületi Rendőrkapitányság felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Az adatgyűjtés jelenleg is folyamatban van.

- válaszolta a rendőrség.