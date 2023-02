Különleges stílusú luxusvillák épülnek Lepencefürdőn

A travelo.hu beszámolója szerint 30 japán hangulatvilágú luxusvilla épül Lepencefürdőn. A helyi strandfürdőt még 15 évvel ezelőtt zárták be, azt megelőzően azonban harminc évig szolgálta ki a fürdőzőket. Az oldal szerint az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott a fürdő képe, sajnos negatív irányba, ugyanis teljesen benőtték a növények és még lovak is tanyáztak benne. Némi vigaszul szolgált, hogy az ikonikusnak számító teraszos medencerész még valamennyire egyben volt 2020-ban, amikor egy elhagyatott épületeket felkereső turista pár videót készített a helyszínről.

Madártávlatból így néz ki most a Lepencei Strandfürdő Fotó: visegrad.hu

A terület fejlesztésére már korábban is voltak elképzelései a tulajdonos Dreamland Holdingnak, de a gazdasági környezet megváltozása miatt újra kellett gondolni a koncepciót, a kivitelezési költségek drasztikus drágulása ugyanis veszteségbe fordította volna a fürdő üzemeltetését. Az új ötlet szerint a különleges adottságú helyszín Budapest felé eső részén 30 luxusvilla épül, amelyet az értékesítésüket követően az üzemeltető cég turisztikai hasznosításba vesz majd vissza

– írja a Travelo.

Az oldal szerint az erdő és a forrás találkozásánál épülő, luxuskategóriájú, lakófunkcióval épülő villák erőteljes ázsiai (japán) stílusjegyeket viselnek majd magukon. Már azt is tudni lehet, hogy a panorámás épületek a Bord Építész Stúdió tervei alapján készülnek majd. Igazán különleges megoldások születnek majd a munkálatok végére, hiszen egyik típusuk például 90 négyzetméteres alapterülettel épül, a teraszán jacuzzival, a másik típust pedig a legfelső szinten lévő panorámás hálószoba és a pezsgőfürdővel ellátott tetőterasz teszi különlegessé 110 négyzetméteren.

Ha minden jól megy és a projekt költségvetése engedi, akkor a régi úszómedence is újjászülethet. A nagyközönség előtt is nyitott, prémium kategóriájú fürdő az év 12 hónapjában üzemel majd, sőt, még éjszakai fürdőzést is igénybe lehet majd venni. Szepesi Richárd, a Dreamland Holding Zrt. többségi tulajdonosa szerint a beruházást várhatóan az ősszel megkezdik, a létesítmény 2025 tavaszán fogadhatja első vendégeit.